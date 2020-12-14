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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 бер, 2024 09:22
cherchiltank написав:
Треба брати - стіл і стільці є - кинути пару палетів і готова спальня)
оголошення недоступне, очевидно, що уже продано
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Додано: Чет 28 бер, 2024 09:25
fox767676 написав: UA написав:
Контингент сусідів та звукоізоляція - базові характеристики при виборі житла для себе.
маячня прр розділення житла на квартири "під аренду" та "для себе"
У кого на що грощей вистачає той то купляє\арендує
Людина може арендувати щось якісне у Центрі, але купить компромісне у спальнику
, наприклад Голосієві
можна купити собі ТТ для життя, та "стояк круш" ("парадне хрущів з під ще неостивших бабушок") під оренду,
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Додано: Чет 28 бер, 2024 09:36
flyman написав: fox767676 написав: UA написав:
Контингент сусідів та звукоізоляція - базові характеристики при виборі житла для себе.
маячня прр розділення житла на квартири "під аренду" та "для себе"
У кого на що грощей вистачає той то купляє\арендує
Людина може арендувати щось якісне у Центрі, але купить компромісне у спальнику
, наприклад Голосієві
можна купити собі ТТ для життя, та "стояк круш" ("парадне хрущів з під ще неостивших бабушок") під оренду,
Навіщо ЦА ТТ маратись о хрущі. стояк це 5 * 6 тис = 30 тис на місяць за купу геморою?
А ось людина що може придбати хрущ за 50 тис, може і дозволити собі пару медових місяців арендувати в ТТ
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Додано: Чет 28 бер, 2024 09:37
flyman написав: cherchiltank написав:
Треба брати - стіл і стільці є - кинути пару палетів і готова спальня)
оголошення недоступне, очевидно, що уже продано
Думаю окремо продали стіл - тепер заллють нові фотки)
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Додано: Чет 28 бер, 2024 10:17
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:
маячня прр розділення житла на квартири "під аренду" та "для себе"
У кого на що грощей вистачає той то купляє\арендує
Людина може арендувати щось якісне у Центрі, але купить компромісне у спальнику
, наприклад Голосієві
можна купити собі ТТ для життя, та "стояк круш" ("парадне хрущів з під ще неостивших бабушок") під оренду,
Навіщо ЦА ТТ маратись о хрущі. стояк це 5 * 6 тис = 30 тис на місяць за купу геморою?
А ось людина що може придбати хрущ за 50 тис, може і дозволити собі пару медових місяців арендувати в ТТ
Масовий сегмент.
Та і маратися не потрібно, здаєш в тому стані як і купив.
Орендарі підтримують самі в жилому стані і передають через нетворкінг ключі наступним квартировинаймачам. Втручання лендлорда в процес колонульовий. Хтось тут описував, що робоча тєма.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 10:21
vitaliiangel написав: hume написав:
В цоколе из окна видно выхлопную трубу авто, может ещё мусорные баки.
в моём жк жители цоколей хотели запретить парковку под окнами но не из-за вида, а из-за выхлопа из трубы. Логично что их громко послали, типа зачем вы купили цоколь, а теперь жалуетесь.
Паркувати авто впритул до будинку це в принципи бидлізм, незалежно, чи там заселений цоколь чи його немає
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Додано: Чет 28 бер, 2024 10:25
Faceless написав: vitaliiangel написав: hume написав:
В цоколе из окна видно выхлопную трубу авто, может ещё мусорные баки.
в моём жк жители цоколей хотели запретить парковку под окнами но не из-за вида, а из-за выхлопа из трубы. Логично что их громко послали, типа зачем вы купили цоколь, а теперь жалуетесь.
Паркувати авто впритул до будинку це в принципи бидлізм, незалежно, чи там заселений цоколь чи його немає
ваши предложения. рыть подземные паркинги под домами 2011г постройки, запарковывать парки, дороги и тротуары?
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Додано: Чет 28 бер, 2024 10:30
vitaliiangel написав: Faceless написав: vitaliiangel написав:
в моём жк жители цоколей хотели запретить парковку под окнами но не из-за вида, а из-за выхлопа из трубы. Логично что их громко послали, типа зачем вы купили цоколь, а теперь жалуетесь.
Паркувати авто впритул до будинку це в принципи бидлізм, незалежно, чи там заселений цоколь чи його немає
ваши предложения?
Щось зробити тут може або УК (при наявності) або ОСББ з притомними людьми. Є норми ДБН що від парковки до стін житлового будинку має бути не менше 10м.
vitaliiangel написав:
рыть подземные паркинги под домами 2011г постройки, запарковывать парки, дороги и тротуары?
Відповідальність, куди прилаштувати авто, лежить на автовласнику. Купуйте/орендуйте паркомісця в паркінгах, гаражі, ставте там де це дозволяють ПДР, хоч і подалі. Коли купували квартиру чи авто мали б над цим думати. Парковка - також витрати на утримання авто. Не здатен його утримувати - продавай.
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Додано: Чет 28 бер, 2024 10:31
flyman написав: fox767676 написав: flyman написав:
можна купити собі ТТ для життя, та "стояк круш" ("парадне хрущів з під ще неостивших бабушок") під оренду,
Навіщо ЦА ТТ маратись о хрущі. стояк це 5 * 6 тис = 30 тис на місяць за купу геморою?
А ось людина що може придбати хрущ за 50 тис, може і дозволити собі пару медових місяців арендувати в ТТ
Масовий сегмент.
Та і маратися не потрібно, здаєш в тому стані як і купив.
Орендарі підтримують самі в жилому стані і передають через нетворкінг ключі наступним квартировинаймачам. Втручання лендлорда в процес колонульовий. Хтось тут описував, що робоча тєма.
Я здавав кавалірку біля метро,начебто нормальним. більше не хочу
Зламали холодильник 2 рази
То підтопили
То холодно
То жарко
то замок зламався
Якщо організовувати процес, то можливо й податкова залучиться
Не бачу вигоди з такого блошиного бізнесу для непенсіонерів
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Додано: Чет 28 бер, 2024 10:57
Faceless написав:
Відповідальність, куди прилаштувати авто, лежить на автовласнику. Купуйте/орендуйте паркомісця в паркінгах, гаражі, ставте там де це дозволяють ПДР, хоч і подалі. Коли купували квартиру чи авто мали б над цим думати. Парковка - також витрати на утримання авто. Не здатен його утримувати - продавай.
красиво звучит для идеального мира.
В наших реалиях люди селятся туда, где есть инфраструктура (дороги, садики, школы, маркеты, поликлиники и прочее). Нормы ДБН не устанавливают какое количество инфраструктуры должно быть в 15-500м от дома. Соответственно там где инфраструктура есть, там - перенаселенность с вытекающими последствиями. А где инфраструктуры нет, там и жить особо никто не хочет, потому что это затратно ездить по каждой мелочи несколько км.
Локально можно выгнать авто из дворов. Системно их выгнать некуда. Формально виноват хозяин авто, который может и рад бы жить в условной Романовке, если бы там хоть что-то было. Из норм ДБН получается, что идеальный мир каждый должен строить сам. Что есть утопия. Мало у кого есть такие ресурсы самому себе построить инфраструктуру.
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vitaliiangel
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