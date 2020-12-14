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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11761117621176311764
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 00:31

  vitaliiangel написав:я ответил вам на этот вопрос
  rjkz написав:интересный вопрос - деньги сейчас из Украины можно вывести кроме как чемоданом?
  rjkz написав:Отправил-бы через такую контору 100К?
100 раз по 1куе возможно и отправил бы. Если кинут то максимум на 1куе. А что есть лучше варианты?


Это вызовет большой вопрос у IRS, и ответить будет не просто.
Они украинские проблемы не понимают.
У меня когда-то были проблемы с вопросом - нафига вы с собой таскаете столько нала? Объяснить, что это нормально для Украины - не получилось. Ну не понимают, почему деньги не в банке.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 00:37

  Бетон написав:Есть вариант.
С валютной карты украинского банка на карту (системой виза, т.е.с испольванием 16 значного номера) можно слать доллар или евро. Я так последний платёж по квартире сделал. И оплачиваю каждый месяц комуналку. Ограничение не помню.


Просто перевод?
Или свифт?
И как это выглядит по белому?
Продажа за гривны-гривна на счет-со счета на валютную карту- с валютной карты на карту иностранного банка?
Или зеленый кэш по факту сделки - валютная карта-карта инобанка?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 00:38

Сьогодні нога ТЦКашника вперше ступила на територію ЖК комфорт классу (ЖК Варшавській)
Зашли і чомусь одразу відступили.
При відступі намагалися виписати повістки бомжам біля сміттєвих контейнерів вже за межами Варшавського, але останні чинили активний супротив.
Не маючи успіхі, пішли в економ сегмент (Кристер град).

Чомусь згадав интервью Ніконова, про те що 85% мешканців Республіки та Файна тауна ніколи не виходять з території ЖК.
Це ТЦКкашники такі сцікливі, чи служба безпеки має якісь важелі на їх керівництво?
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