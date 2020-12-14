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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11795117961179711798
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:45

  Frant написав:Звісно, що не буде.
Спробуйте зібрати хоча би по 200 грн з квартири н ащось необхідне для будинка - самі побачите.
Знову ж, в Україні - чим багатша людина, тим вона скупіша на гроші і тим вона їх "економніше" витрачає на громадські проекти

З ПРАКТИЧНОГО досвіду.
Купили у 2022 зимою потужний генератор, який тягне воду та опалення, зібрали гроші на пальне, навіть залишки з грошей на паливо у 2024 пустили на озеленення.
Спробуйте це саме зробити у хрущі. :D
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:49

  Frant написав:Фокус в тому, що "хрущ" має централізоване опалення.
Новобуди, особливо бюджетні в Єпенях - лише електропідлоги. :mrgreen:

Тому - все це на користь простакам, 100%.
Я ж недарма писав, що 24.02.2022 ця територія різко повернулась в 1990-і роки.
Просто, ще не всі зрозуміли ситуацію.

І новобудова має централізоване опалення, з теплопункту треба забезпечити циркуляцію, з чим добре справляється генератор для живлення насосів.
У хрущі\панельці, я не впевненй що ці ж насоси циркуляції будуть працювати без електроживлення у будинку.
Шах і мат хрущику. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:51

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Звісно, що не буде.
Спробуйте зібрати хоча би по 200 грн з квартири н ащось необхідне для будинка - самі побачите.
Знову ж, в Україні - чим багатша людина, тим вона скупіша на гроші і тим вона їх "економніше" витрачає на громадські проекти

З ПРАКТИЧНОГО досвіду.
Купили у 2022 зимою потужний генератор, який тягне воду та опалення, зібрали гроші на пальне, навіть залишки з грошей на паливо у 2024 пустили на озеленення.
Спробуйте це саме зробити у хрущі. :D

І ліфти запустили від генератора? :mrgreen:

Найкращий варіант для проживання під час війни - окрема невелика хата, з сучасним утепленням, з колодязем. З генератором, сонячними батареями і акумуляторами, запасом дров для опалення і зрідженого газу для кухні. :D
Всі ці розповіді, як легко і приємно ходити пішки на 20-й поверх і їсти запарену мівіну - якось на практиці не вельми привабливі.
  _Mykola_ написав:І новобудова має централізоване опалення

на околицях Києва і в Прикиєвських Єпенях чи не 50% новобудів гріються електрикою. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 22 тра, 2024 14:59, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 14:53

  Frant написав:
Найкращий варіант для проживання під час війни - окрема невелика хата, з сучасним утепленням, з колодязем. З генератором, сонячними батареями, запасом дров і зрідженого газу для кухні. :D

І щоб збудована вона була десь у новій зеландії
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 15:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В моєму місті так історично склалося, що через стан системи центр.опалення, мешканці стали переходити на автономне опалення. Основна маса - газове, менше електричне. Зараз мабуть відсотків 70 багатоквартирної забудови мають газове автономне опалення. На 1-4 поверхах навіть вода пару годин була в кранах, коли вимикалися насоси. З автономкою та акб+інвертор можна жити і у режимі 2/2, і 2/4, і 2/6. Насос котла працює циклами і акб весь час не розряджує. Виставляєш тепературу водоносія 70-80 градусів, пів години грієш житло і потім години 4-6, в залежності від утеплення, не вмикаєш його взагалі.
У мене квартира у утепленній новобудові, вікна на південь. Навіть без відключеннь е/е, котел взимку працює пів години зранку і годину-півтори як всі приходять з роботи. АКБ придбав.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 15:12

  Frant написав:І ліфти запустили від генератора? :mrgreen:

Найкращий варіант для проживання під час війни - окрема невелика хата, з сучасним утепленням, з колодязем. З генератором, сонячними батареями і акумуляторами, запасом дров для опалення і зрідженого газу для кухні. :D
Всі ці розповіді, як легко і приємно ходити пішки на 20-й поверх і їсти запарену мівіну - якось на практиці не вельми привабливі.
  _Mykola_ написав:І новобудова має централізоване опалення

на околицях Києва і в Прикиєвських Єпенях чи не 50% новобудів гріються електрикою. :mrgreen:

Ліфти, ні.
Все інше працює як треба.
Зріджений газ для плитки, ніхто не забороняє використовувати, якщо не вистачає потужності зарядної станції.
До практичного прикладу, у мультиварці під тиском 30 хвилинне готування їжі з м'ясом, для всієї сім'ї потребує 10% заряду 2х кіловатної станції, станція ПОВНІСТЮ заряджається від 10 до 100% за 1,5 години.
Сонячні панелі також є, їх потужності, навіть зимою, вистачає на зарядку всіх мобільників у пасмурну погоду, а у сонячну і на ноутбук.

Ще раз, централізоване опалення також є. :D
IMXO, у хрущику зимою вижити буде складніше.
Де переваги хрущика?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2024 15:40

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:І ліфти запустили від генератора? :mrgreen:

Найкращий варіант для проживання під час війни - окрема невелика хата, з сучасним утепленням, з колодязем. З генератором, сонячними батареями і акумуляторами, запасом дров для опалення і зрідженого газу для кухні.
Всі ці розповіді, як легко і приємно ходити пішки на 20-й поверх і їсти запарену мівіну - якось на практиці не вельми привабливі.
  _Mykola_ написав:І новобудова має централізоване опалення

на околицях Києва і в Прикиєвських Єпенях чи не 50% новобудів гріються електрикою. :mrgreen:

Ліфти, ні.
Все інше працює як треба.
Зріджений газ для плитки, ніхто не забороняє використовувати, якщо не вистачає потужності зарядної станції.
Щиро бажаю побільше ходити пішки на 20+ поверх - може, так дійде, через ноги)))) :mrgreen:
До практичного прикладу, у мультиварці під тиском 30 хвилинне готування їжі з м'ясом, для всієї сім'ї потребує 10% заряду 2х кіловатної станції, станція ПОВНІСТЮ заряджається від 10 до 100% за 1,5 години.
Сонячні панелі також є, їх потужності, навіть зимою, вистачає на зарядку всіх мобільників у пасмурну погоду, а у сонячну і на ноутбук.

Ще раз, централізоване опалення також є.
IMXO, у хрущику зимою вижити буде складніше.
Де переваги хрущика?

Знову за гроші рибу???
Див. попередні повідомлення.
Особливо як добре, корисно і приємно щоденно ходити пішки на 20+ поверх, і декілька разів на день. :oops: І зовсім не важко !
І як "безпечно" тримати в жилому приміщенні балон з зрідженим газом для кухні новобуду, хоча би на 5 літрів, щоб не їсти запарену в термосі мівіну.
  _Mykola_ написав:Зріджений газ для плитки, ніхто не забороняє використовувати

Почитайте уважно правила роботи з балонами під тиском, розділ "горючі гази". Які де дозволяється їх використовувати і зберігати. Схоже, що ви вельми далекі від реалій.

  _Mykola_ написав:отребує 10% заряду 2х кіловатної станції, станція ПОВНІСТЮ заряджається від 10 до 100% за 1,5 години.

Очевидно, що це недешеве задоволення, такий акумулятор, і не всім доступний.
Порівняйте з вартістю газу-метану, який подається в 5-поверхові будинки.
Різниця в ціні за 1 годину готування на метані і на електроенергії від дорогого акумулятора, мабуть 1000х.

Все таки невеликий утеплений приватний будинок з колодязем і запасом дров - найкращий варіант. Чим простіше, тим краще, під час війни. :evil:
Frant
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