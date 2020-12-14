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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 тра, 2024 18:05
Пропоную модераторам скласти на цій гілці випадаючий лист з варіантами узгоджених постів: 15-20 варіантів було б цілком достатньо для спілкування. Наприклад: "Буде дорожчати", "Буде дешевшати", "Я обираю Варашавський +". І можна було б не підтирати гілку цілими сторінками. Економія! Не дякуйте.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 18:09
airmax78 написав:
Пропоную модераторам скласти на цій гілці випадаючий лист з варіантами узгоджених постів: 15-20 варіантів було б цілком достатньо для спілкування. Наприклад: "Буде дорожчати", "Буде дешевшати", "Я обираю Варашавський +". І можна було б не підтирати гілку цілими сторінками. Економія! Не дякуйте.
гоу к нам на военную ветку, там как раз шабаш патриотовНапад росії і білорусі на Україну
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vitaliiangel
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Додано: Чет 23 тра, 2024 18:24
airmax78 написав:
Пропоную модераторам скласти на цій гілці випадаючий лист з варіантами узгоджених постів: 15-20 варіантів було б цілком достатньо для спілкування. Наприклад: "Буде дорожчати", "Буде дешевшати", "Я обираю Варашавський +". І можна було б не підтирати гілку цілими сторінками. Економія! Не дякуйте.
Людина з Відня просто не курсі.
Написали, швиденько почитали і потерли.
СБУ постукає в двері кожному
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Додано: Чет 23 тра, 2024 18:28
UA написав: airmax78 написав:
Пропоную модераторам скласти на цій гілці випадаючий лист з варіантами узгоджених постів: 15-20 варіантів було б цілком достатньо для спілкування. Наприклад: "Буде дорожчати", "Буде дешевшати", "Я обираю Варашавський +". І можна було б не підтирати гілку цілими сторінками. Економія! Не дякуйте.
Людина з Відня просто не курсі.
Написали, швиденько почитали і потерли.
СБУ постукає в двері кожному
Та немає чого їм тут робити - тільки час витрачати. Хиба що вирахувати нарешті Респекта та прийняти його коли він буде чергову закладку робити. Ну це - може бути.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 18:39
airmax78 написав:
Та немає чого їм тут робити - тільки час витрачати. Хиба що вирахувати нарешті Респекта та прийняти його коли він буде чергову закладку робити. Ну це - може бути.
у нас в школе закладкой был такой кусочек цветного картона который вкладывали в учебник, чтобы долго не искать нужную страницу. А у вас в школе что закладкой называли?
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Додано: Чет 23 тра, 2024 18:50
Frant написав:
Два роки війни - ні власних балістичних ракет, ні дальніх ударних безпілотників.
Ви особисто готові замість кавалірки в Київі вкластися у виробництво балістичних ракет? Облаштувати приміщення, закупити обладнання, домовитись з постачальниками матеріалів? Знаючи, що як тільки ви це зробите, туди обов'язково прилетить. Як не ховайся, в самому процесі багато людей задіяно, хтось здасть. Що будете робити потім? Запускати ще раз, і так поки гроші не скінчаться?
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Додано: Чет 23 тра, 2024 18:56
Макс, сразу видно что ты Виденский патриот оторванный от реальности и все спихиваешь на ипсо)) типа не может быть такого)) гагага
Наверное еще на день вышиванки кучу фоток в инстаграме наделал, гимн пел и в грудь себя бил что выйдем не границы 91го
Но парадокс в том что все вышиванковати патриоты оказали да границей
А тут - все говно. Все идут на пушечное мясо
Конститутция на паузе
Законы не работаю
Потому что зекорупционеры вспомнили про долг гражданский
Свободы слова нет. Потому шо сбу постукает
Снимай очки уже
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Олежан
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:11
M-Audio написав: Frant написав:
Два роки війни - ні власних балістичних ракет, ні дальніх ударних безпілотників.
Ви особисто готові замість кавалірки в Київі вкластися у виробництво балістичних ракет? Облаштувати приміщення, закупити обладнання, домовитись з постачальниками матеріалів? Знаючи, що як тільки ви це зробите, туди обов'язково прилетить. Як не ховайся, в самому процесі багато людей задіяно, хтось здасть. Що будете робити потім? Запускати ще раз, і так поки гроші не скінчаться?
Ви зовсім недалекий?
У укро-селюків, клоунів і дерибанщиків, було 8 років, з 2014, щоб підготуватись до війни.
В тому числі побудувати підземні заводи.
Цього не було зроблено з ряду очевидних причин. Тупості і жадібності керманичів і їх нездатності організувати щось складніше, ніж плавка чавуну і вирощування пшениці.
До речі, нинішні керманичі показують кіно, і не більше того. Абсолютно нездатні ні до чого, крім кривляння на відеокамеру. Просто уроди.
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:20
Олежан написав:
Макс, сразу видно что ты Виденский патриот оторванный от реальности и все спихиваешь на ипсо)) типа не может быть такого)) гагага
Наверное еще на день вышиванки кучу фоток в инстаграме наделал, гимн пел и в грудь себя бил что выйдем не границы 91го
Но парадокс в том что все вышиванковати патриоты оказали да границей
А тут - все говно. Все идут на пушечное мясо
Конститутция на паузе
Законы не работаю
Потому что зекорупционеры вспомнили про долг гражданский
Свободы слова нет. Потому шо сбу постукает
Снимай очки уже
Ви навмисно пепребільшуєте. Держава в небезпеці і намагається себе захиситити. Значна частина громадян держави, чомусь, більше себе з цією державою не асоціює і вважає що захищати цю державу - не їхня турбота. Що робити державі в такий ситуації? В різні часи різні держави вирішували по-різному. Але треба відзначити, що кацапи з кінця 15го сторічча завжди воювали до кінця. Поляки та українці йшли на компроміси які їм потім коштували набагато дорожче. Що цього разу буде - не берусь прогнозувати. Буду в Києві - відчую настрої "он зе граунд" - тоді скажу.
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airmax78
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Додано: Чет 23 тра, 2024 19:27
airmax78 написав: Олежан написав:
Макс, сразу видно что ты Виденский патриот оторванный от реальности и все спихиваешь на ипсо)) типа не может быть такого)) гагага
Наверное еще на день вышиванки кучу фоток в инстаграме наделал, гимн пел и в грудь себя бил что выйдем не границы 91го
Но парадокс в том что все вышиванковати патриоты оказали да границей
А тут - все говно. Все идут на пушечное мясо
Конститутция на паузе
Законы не работаю
Потому что зекорупционеры вспомнили про долг гражданский
Свободы слова нет. Потому шо сбу постукает
Снимай очки уже
Ви навмисно пепребільшуєте. Держава в небезпеці і намагається себе захиситити. Значна частина громадян держави, чомусь, більше себе з цією державою не асоціює і вважає що захищати цю державу - не їхня турбота. Що робити державі в такий ситуації? В різні часи різні держави вирішували по-різному. Але треба відзначити, що кацапи з кінця 15го сторічча завжди воювали до кінця. Поляки та українці йшли на компроміси які їм потім коштували набагато дорожче. Що цього разу буде - не берусь прогнозувати. Буду в Києві - відчую настрої "он зе граунд" - тоді скажу.
Саме такий "громадянин" сидить у Відні і повчає, що кому робити.
Держава повинна забрати нерухомість у ухилянтів. Тому що вона їм не потрібна.
Крапка!
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Frant
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