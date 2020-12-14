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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11796117971179811799
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:28

  Frant написав:У укро-селюків, клоунів і дерибанщиків, було 8 років, з 2014, щоб підготуватись до війни.
Як би так пом'якше нагадати...
Що останні роки перед війною для 73 відсотків населення підготовка до цієї війни була... не на часі. Ні, не тільки з квітня 2019-го, значно раніше. Просто в 2019-му цю думку стало можливим оформити юридично, що й зробили. Там був один "папєрєднік", намагався до того щось зробити... Але куди ж проти волі народу в демократичній країні? Тепер той самий нарід не хоче до окопів, і запитує "де власна зброя", але слухають його щось не дуже.
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:29

  Frant написав:
  airmax78 написав:Ви навмисно пепребільшуєте. Держава в небезпеці і намагається себе захиситити. Значна частина громадян держави, чомусь, більше себе з цією державою не асоціює і вважає що захищати цю державу - не їхня турбота. Що робити державі в такий ситуації? В різні часи різні держави вирішували по-різному. Але треба відзначити, що кацапи з кінця 15го сторічча завжди воювали до кінця. Поляки та українці йшли на компроміси які їм потім коштували набагато дорожче. Що цього разу буде - не берусь прогнозувати. Буду в Києві - відчую настрої "он зе граунд" - тоді скажу.

Саме такий "громадянин" сидить у Відні і повчає, що кому робити.

Держава повинна забрати нерухомість у ухилянтів. Тому що вона їм не потрібна.
Крапка!

Нікого я не повчаю. Намагався у 2019му. Нічого з цього не вийшло.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:36

airmax78

макс, сдавай свою бронь и вступай до ЗСУ и там доказывай свой патриотизм

а то когда жопа прикрыта в видне легко указывать кому что делать

и соловиной щебетать, песни петь, скакать в вышиванке будешь потом когда выйдешь с ЗСУ
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:59

  Олежан написав:airmax78

макс, сдавай свою бронь и вступай до ЗСУ и там доказывай свой патриотизм

а то когда жопа прикрыта в видне легко указывать кому что делать

и соловиной щебетать, песни петь, скакать в вышиванке будешь потом когда выйдешь с ЗСУ

Емоції не на часі. Ще раз: я нікого не повчаю. В мене немає вишиванки і пісень я не знаю. Ділюсь спостереженнями.
airmax78
 
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