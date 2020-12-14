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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11798117991180011801
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:29

  Frant написав:
  rjkz написав:
Я работаю с одним человеком уже почти 10 лет. Его квалификации я доверяю, довелось в ней убедиться.
Сейчас, он говорит, есть достаточное количество сделок с доверенностями, выданными нотариусами европейских стран.

І все продажі від укро-емігрантів?


Я его не спрашивал или ВСЕ продажи от укро-эмигрантов, меня интересовало или это работает.
Это работает.
Но в неприемлемом для меня лично виде.
Если я найду законный и прозрачный способ перевода денег, пока не выбрался, тут есть юристы, специализирующиеся по сделкам с недвигой в странах б. совка.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:35

  Mimohod написав:
  Frant написав:На ринку "вторинки" Кржн - квартир все більше і більше.
Об'яви висять по півроку.
Продати можна, лише зробивши знижку 5-10%.

Стосовно новобудів - все місто заставлено мертвими недобудами.
Їх сотні. Кожне десятиріччя, з 1991, залишило пам'ять.
Взірець української безгосподарності, нездатності прорахувати ситуацію на 3 кроки вперед, жадібності і невміння організувати навіть прості речі. :mrgreen:

Так. По недобудовам ситуація погана. Таке враження, що Київ чекає коли багаті євреєї повернуться з Ізраїлю і все поскуповують :)

Вони поїдуть в столицю Нової Хазарії Новий Єрусалим
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:36

  Олежан написав:вести с полей - аренда дорожает на глазах. очень много едет с харьковской и сумской обл.

жк патриотика 1к 39метров - 18т сдана за пол дня

цены на продаже летят камнем вниз
пытаются продать за $1200/метр в центре с ремонтом и мебелью в монолитном доме с потолками 3 метра

Рєспєкт, це вже 50 оренд дохідність, чи менше?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 02:36

  flyman написав:
  Mimohod написав:
  Frant написав:На ринку "вторинки" Кржн - квартир все більше і більше.
Об'яви висять по півроку.
Продати можна, лише зробивши знижку 5-10%.

Стосовно новобудів - все місто заставлено мертвими недобудами.
Їх сотні. Кожне десятиріччя, з 1991, залишило пам'ять.
Взірець української безгосподарності, нездатності прорахувати ситуацію на 3 кроки вперед, жадібності і невміння організувати навіть прості речі. :mrgreen:

Так. По недобудовам ситуація погана. Таке враження, що Київ чекає коли багаті євреєї повернуться з Ізраїлю і все поскуповують :)

Вони поїдуть в столицю Нової Хазарії Новий Єрусалим

Тобто до нас у Дніпро???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 08:47

  rjkz написав:
  Frant написав:
  rjkz написав:
Я работаю с одним человеком уже почти 10 лет. Его квалификации я доверяю, довелось в ней убедиться.
Сейчас, он говорит, есть достаточное количество сделок с доверенностями, выданными нотариусами европейских стран.

І все продажі від укро-емігрантів?


Я его не спрашивал или ВСЕ продажи от укро-эмигрантов, меня интересовало или это работает.
Это работает.
Но в неприемлемом для меня лично виде.
Если я найду законный и прозрачный способ перевода денег, пока не выбрался, тут есть юристы, специализирующиеся по сделкам с недвигой в странах б. совка.


Есть способ
Шаги:
1. Вывести кэш в Польшу. Тут есть масса вариантов
2. Есть «на рынке» услуга валбтообмена этого кэша через определенную Фин компанию. Твои деньги станут законными и попадут на счет банка

Уже проверенная схема
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 09:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вітаю киян з Днем Києва!
Слава Україні!
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 10:00

  барабашов написав:
  flyman написав:
  Mimohod написав:Так. По недобудовам ситуація погана. Таке враження, що Київ чекає коли багаті євреєї повернуться з Ізраїлю і все поскуповують :)

Вони поїдуть в столицю Нової Хазарії Новий Єрусалим

Тобто до нас у Дніпро???

Ще в Одесу, не пам"ятаю як там її мають назвати, може Нова Хайфа.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 11:54

  Олежан написав:Есть способ
Шаги:
1. Вывести кэш в Польшу. Тут есть масса вариантов
2. Есть «на рынке» услуга валбтообмена этого кэша через определенную Фин компанию. Твои деньги станут законными и попадут на счет банка

Уже проверенная схема

Попадут на счет польского банка в злотых?
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 13:19

  Bolt написав:Я когда сигареты в Польшу тягал, двадцать с лишним лет назад, то наши пзали сиги детишкам в рюкзаки и польские погранцы их смотрели(в смысле детские рюкзаки) личный досмотр детей, нк видел чтобы забирали. Но насколько я понимаю, что вы имеете наших таможеников.. Думаю, юещ особого палева десятку, две на ребенке можна раэныкать.


ооо какие настроения на ветке, однозначно рист :)

если я понимаю - то на ребёнка пачечка валюты разрешается если идти по зелёному коридору. Пусть это и несовершеннолетний человек. Но тут лучше почитать закон.

подкину ещё вариант - открываете в Interactive Brokers счёт и скирдуете туда через wise. Но там нужно доход показать. Надо будет - снимете там, не надо будет, потом снимете тут.

можно ж и через крипту в стейблкоины (токо выбирайте с умом), это не IB. Тут обернулись, и усё. Переехали через границу - конвертите понемногу на хлебушек/аренду
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 14:37

  Олежан написав:Есть способ
Шаги:
1. Вывести кэш в Польшу. Тут есть масса вариантов
2. Есть «на рынке» услуга валбтообмена этого кэша через определенную Фин компанию. Твои деньги станут законными и попадут на счет банка

Уже проверенная схема

По 2 пункту є багато ньюансів, це схема для резидентів чи неризедентів?
BIGor
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