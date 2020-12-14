Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
dr_bastm написав:PS Зовсім ви щось поза контекстом - який може бути дефолт України? Це ж те саме що капітуляція. Хто ж його на Заході допустить?
Той же Мінфін, та інші нагнав число 20 мрлд дол. Фактично ж восени треба віддати тільки 1 і відсотки по іншим. Потім пауза по погашеню аж до наступного року. Враховуючи, що НБУ за півтора тижні стільки палить, то дефолт реально звучить, як іпсо. Вибачаюсь
Але почекати вибори в США точно варто
А якщо "відсотками 1, а тілом 20", яке ще потрібно переконати перерефінансувати.
Киев рассыпается. Только что поделились видео - обвалилась часть тротуара на мосту на Жилянской. Хорошо, что никто не пострадал. Мосты в жутком состоянии. В субботу затопило Антоновича, срочно латали асфальт, хорошо что на выходных, иначе был бы местный коллапс.
любители мера-боксера разъехались по Венам и другим европам.
Востаннє редагувалось Genie в Сер 19 чер, 2024 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Продавці згодні поступитися. Чому в Києві впали ціни на житло
У Києві середня вартість куплених у травні квартир становить $49 тис. Ще місяць тому — $62 тис. В епіцентрі падіння вторинний ринок
Київське житло дешевшає. Попит на житло впав на третину порівняно з більш активними зимовими місяцями, а пропозиція зросла, розповідають опитані NV Бізнес ріелтори. Активніше продавати квартири кияни стали після набуття чинності нового закону про мобілізацію та початку віялових відключень електрики, які взимку стануть ще жорсткішими.