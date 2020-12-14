Додано: Суб 10 сер, 2024 01:04

sergey_stasyuk555 написав: rjkz написав: 69 куе.

НАТО.

СЩА, Флорида

Надо поменять ковролин и покрасить стены.

Отличные школы рядом.

Не благодарите. 69 куе.НАТО.СЩА, ФлоридаНадо поменять ковролин и покрасить стены.Отличные школы рядом.Не благодарите.

в тих озерах водяться крокодили, які їдять мешканців цих будинків? ))

чи чому така ціна? в тих озерах водяться крокодили, які їдять мешканців цих будинків? ))чи чому така ціна?

Думаю, 2 причины.1. Довольно высокий как для Бока Ратона НОА.2. Я не нашел этот и похожие билдинги с подобной ценой среди предложений в рент.ВОзможно там нельзя сдать в аренду.Во Флориде уровень доходов чувствительно ниже чем в НЙ и, допускаю, что такой НОА не очень приемлем.Но уровень цен в других комплексах ненамного выще.Бока Ратон вроде как вполне неплохой городок для среднего класса. Хотя есть и очень дорогая недвига на десятки миллионов долларов.Есть городки с ценами намного ниже в некоторых локациях.Например, в Пенсаколе можно дом купить за порядка 100 куе. Но при этом тоже есть дома за миллион.Везде своя специфика.Я вот во время ковида выкладывал в новострое 2018 года в южном Бруклине на 24 этаже 2 бдрм 2 санузла, вид на Атлантический океан. Была цена 755 куе.СЕйчас такую за 1,3 млн не купишь. А на тот момент в Киеве некоторые пуповые новострои за метр просили больше. Они сделали Х2? Сомневаюсь.Вот тут Болгарию предлагают.А для чего Болгария?НАТО и отдых.Работы там нет. От слова совсем.Да, дешево.Но есть дешево и не в Болгарии.И тоже НАТО и отдых. И с работой получше и с оплатой этой работы.