Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид За реальну продаж вже писав: ціна була як в оголошенні, але коли покупець платив готівкою, то податки, ріелтора, нотаріуса та інші витрати оплачував продавець, а через ЄОселя - покупець, але там проблема що оплата в гривні і курс фіксували на момент авансу, а потім чекали 2 місяці поки гроші перерахують
flyman написав:... де Лугова, а де Ліверпуль, що скаже australiaspam? ...
Лугова - це юридична адреса ЖЕКу. Читайте рішення: "Зобов`язати обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Лондон Парк» ... привести будинок, ... якому присвоєна адреса: м. Київ, вулиця Луценка Дмитра, будинок 2-В, у відповідність до цільового використання зазначених земельних ділянок та вимог Державних будівельних норм України щодо поверховості та типу будинку («зблокований житловий будинок (садибного типу)» шляхом демонтажу (знесення) 5-го, 6-го та 7-го поверху."