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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 бер, 2025 03:14
Господар Вельзевула написав:
Гм.
По теме- нашел на Варшавском 2 43 м2 от владельца за 56500. Объявление выложили сегодня,6 этаж. На что рассчитывают хотящие за подобное 62000-пока не понял.
У ЖК ще навколо багато землі, чого не піти спочатку до забудовника? На агрегаторах 40м - 53к на готову квартиру. Осінню по телефону підтверджували. Якщо ціни брешуть, то вже до перекупів звернутися
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dr_bastm
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 03:33
Господар Вельзевула написав:
Короче,ша,у вас ломка-пойдемте в политичку,там диванники уже охренели донельзя,ЛАД в заградотряды собирается,а вы тут со мной спорите
я имел в виду голожопого арендатора с высокими запросами на ремонт. но то что вы приняли на свой счёт тоже хорошо) обойки бывают разные. например есть такие неприметные белые, но в ультрафиолете светятся как розовый неон. Главный вопрос как такие найти, для этого в эпицентре надо потушить свет и включить фиолетовую лампу.
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Wirująświatła
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