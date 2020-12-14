Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Как человек который немного был под таким давлением(давно) хотел бы на данный вопрос пообщаться в личке
Почекай, Барабашов.. Ви давно спілкуєтесь особисто «в лічкє» Це відомий факт в саме цій темі. .. До чого оце твоє питання «я бил пад пресінгам, можна я спрашу в лічкє»… Хочеш спитати в особистих - спитай! Без афіш. Ти там давно з ним спілкуєшся. Чи ти хотів повідомити важливу новину, «я бил пад пресінгам»?? Нах ти кому потрібний з цим трипером!! Але не можна не відмітити, як боєць хорватського батальйону ТРО відповідає «плюс» 😅😅😅 Чуваки, серйозно?? Де ви два клована, а де «плюс»
Мене просто розриває від цинізму , фальші і позьорства))
Vadim_ написав:Я !
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 16 чер, 2025 22:23, всього редагувалось 1 раз.
Перед 24.02.22 ріст, локальний пік цін, бігають, купляють, кредити беруть і почалася велика війна. Після початку, зниження цін, потім 15 мільйонів, єОселя і інші велики державні виплати з корупцією в тому числі, стримали процес здешевлення. Але до останнього часу ціни були відносно низькі. Зараз ціни типу або дійсно ростуть. Не знаю чи є підтвердження статистикою, що думка більшості завжди помилкова, але зараз мене, це бентежить
Striker написав:Шановні експерти і не дуже, чи є сенс купувати квартиру в царському будинку 2-поверховому? Чи треба конкретно дивитися на стан будинку?
Мінуси: - старі комунікації, перекриття, все інше
Плюси: + гарна локація? + високі стелі?
Бонус: + дають тітул цара?
існують дореволюційні будинки після капремонтів, з з/б перекриттями, новими комунікаціями, ліфтами і навіть доглянутими мопами один мінус - прайс на них зовсім негуманний і продаються вони в основному «серед своїх»)
он? подробности про тот дом вам расскажут только его жители. обычная проблема для малоквартирных эконом домов - неплатежи. Встречались варианты когда за одного-двух жителей платили остальные (вода/жэк) потому что иначе им светило остаться без воды и утонуть в мусоре. Расспросите для начала в жэке. За бутылку конфет вам всё про этот дом расскажут.
Это не гетто а просто филиал ада Я вырос рядом на Орловской но выше трамвайных путей Какие капремонты? Какие лифты? Там всё сносить нахер надо что само ещё не завалилось Последний капремонт там был в 44м когда дырявую крышу перестелили.