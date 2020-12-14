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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12351123521235312354
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 10:54

Дорожай…

https://epravda.com.ua/biznes/druge-dih ... ri-808106/
Freza
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 11:50

  Freza написав:Дорожай…

https://epravda.com.ua/biznes/druge-dih ... ri-808106/

наступний тренд: "шевченківські хати" за 100км і далі від великих міст
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 13:24

Frant
Почему конец?
Варшавским и прочим Файна Спаунам на месте заброшенных воинских частей РВСН ЮО МО СССР - да, новое там не нужно нах
А премиум и элитка в хорошем отжатом месте да вместо латанного-перелатанного памятника архитектуры времён вагончика Петлюры - очень даже и надо.
В пределах границ Киева при Никитке думаю и комфорт будет востребован.
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 13:44

  Freza написав:Дорожай…

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Новобуди в Києві не потрібні.
Я пишу про це вже два чи три роки.
Нарешті доходить, до незрячих в тугодумів
Frant
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