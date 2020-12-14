Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:В любом новострое (нормальном) есть -1 этаж, где спокойно можно пересидеть. Монолитно каркасная технология гарантирует, что дом не сложится как панельная гробница. Сколько раз я снимал, писал, говорил, что не сидите в панельных могилах в тревогу. Не доходит. Сидят ждут. Чего вы ждали?
В условиях войны, которая не думает превращаться
так по новостям передают, что разрушенный подъезд прошит насквозь вплоть до подвала...
барабашов написав:Frant Почему конец? Варшавским и прочим Файна Спаунам на месте заброшенных воинских частей РВСН ЮО МО СССР - да, новое там не нужно А премиум и элитка в хорошем отжатом месте да вместо латанного-перелатанного памятника архитектуры времён вагончика Петлюры - очень даже и надо. В пределах границ Киева при Никитке думаю и комфорт будет востребован.
Капустин Яр, Знаменск? п.с. кстати , причём это к КРЖН ?
«Укрбуд» купили за 805 млн гривень у рамках великої приватизації
Аукціон з приватизації будівельної компанії «Укрбуд» відбувся сьогодні, 18 червня, в системі «Прозорро.Продажі». За інформацією Мінекономіки, вартість обʼєкта на торгах стартувала з 262,6 млн грн гривень. В результаті торгів вона зросла до 805 млн грн.
Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонував ТОВ «Петро Ойл Енд Кемікалс». За даними сервісу Opendatabot, власником цієї компанії є «Лурак Інвестментс Лімітед» (100%, Кіпр), кінцевий бенефіціар — Давід Бежуашвілі через «Чемексім Інтернешнл Лтд» (Грузія).
kingkongovets написав:«Укрбуд» купили за 805 млн гривень у рамках великої приватизації
Аукціон з приватизації будівельної компанії «Укрбуд» відбувся сьогодні, 18 червня, в системі «Прозорро.Продажі». За інформацією Мінекономіки, вартість обʼєкта на торгах стартувала з 262,6 млн грн гривень. В результаті торгів вона зросла до 805 млн грн.
Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонував ТОВ «Петро Ойл Енд Кемікалс». За даними сервісу Opendatabot, власником цієї компанії є «Лурак Інвестментс Лімітед» (100%, Кіпр), кінцевий бенефіціар — Давід Бежуашвілі через «Чемексім Інтернешнл Лтд» (Грузія).
Бетон написав:В любом новострое (нормальном) есть -1 этаж, где спокойно можно пересидеть. Монолитно каркасная технология гарантирует, что дом не сложится как панельная гробница. Сколько раз я снимал, писал, говорил, что не сидите в панельных могилах в тревогу. Не доходит. Сидят ждут. Чего вы ждали?
В условиях войны, которая не думает превращаться
так по новостям передают, что разрушенный подъезд прошит насквозь вплоть до подвала...
Так то ж панельний будинок, а не моноліт
Совершенно верно. Сложится до подвала панельный дом, а не монолитный железобетонный, конструктивная схема которой статически неопределима и не может упасть, как плита с двух опор на голову.
kingkongovets написав:«Укрбуд» купили за 805 млн гривень у рамках великої приватизації
Аукціон з приватизації будівельної компанії «Укрбуд» відбувся сьогодні, 18 червня, в системі «Прозорро.Продажі». За інформацією Мінекономіки, вартість обʼєкта на торгах стартувала з 262,6 млн грн гривень. В результаті торгів вона зросла до 805 млн грн.
Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонував ТОВ «Петро Ойл Енд Кемікалс». За даними сервісу Opendatabot, власником цієї компанії є «Лурак Інвестментс Лімітед» (100%, Кіпр), кінцевий бенефіціар — Давід Бежуашвілі через «Чемексім Інтернешнл Лтд» (Грузія).