Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На русанівці нема місця для новобудів (бо все забудовано вже). Єдиний будинок після радянських часів збудований років 20 тому на частині стадіону (відносно гарний на той час - з червоноїцегли і все таке).
На русанівці нема місця для новобудів (бо все забудовано вже). Єдиний будинок після радянських часів збудований років 20 тому на частині стадіону (відносно гарний на той час - з червоноїцегли і все таке).
Русанівка - це взірець того, що чекає усі ці ультрасучасні мікрорайони комплексної забудови та «міста в місті» типу варшавських, Республіки, Грейта, Нової Англії, КТ, ФТ, Рибальського та інших
На русанівці нема місця для новобудів (бо все забудовано вже). Єдиний будинок після радянських часів збудований років 20 тому на частині стадіону (відносно гарний на той час - з червоноїцегли і все таке).
Русанівка - це взірець того, що чекає усі ці ультрасучасні мікрорайони комплексної забудови та «міста в місті» типу варшавських, Республіки, Грейта, Нової Англії, КТ, ФТ, Рибальського та інших
foxluck написав:[quote="5866272:kingkongovets"]чому так сталось?
На русанівці нема місця для новобудів (бо все забудовано вже). Єдиний будинок після радянських часів збудований років 20 тому на частині стадіону (відносно гарний на той час - з червоноїцегли і все таке).
Русанівка - це взірець того, що чекає усі ці ультрасучасні мікрорайони комплексної забудови та «міста в місті» типу варшавських, Республіки, Грейта, Нової Англії, КТ, ФТ, Рибальського та інших
що не так з ЛЛЛ (крім ШРТ в пішій доступності)?[/quote]ось ти і скажи шо там не так, я ж про це і питав
зи: я до речі звернув увагу, що вже декілька разів чув на численних відео від системних інвесторів в орендне житло в варшавських, новій англії, грейті тезіс «тут все буде з часом дорожчати» і пригадав з яким апломбом і впевненістю в завтрашньому дні в такому ж дусі висловлювались мешканці русановки про своє житло ще не так давно та й від своїх колишніх сусідів по оболонській набережній я колись таке ж чув і шо? і де? отож
Обесценится то, что впихно как инородное тело без градостроительства Например, новая англия это уже хлам прямо сегодня. Панельное, на участках для коттеджей. Там пробки прямо во дворе.
Варшавский, при моей нелюбви к венику, строится с дорогами, развязками, тротуарами, освещением т.е.градостроительством и - инфраструктурой. У столицы групп европейские корни. В Варшаве есть аналогичные районы, например, урсус.
Бетон написав:Обесценится то, что впихно как инородное тело без градостроительства Например, новая англия это уже хлам прямо сегодня. Панельное, на участках для коттеджей. Там пробки прямо во дворе.
Варшавский, при моей нелюбви к венику, строится с дорогами, развязками, тротуарами, освещением т.е.градостроительством и - инфраструктурой. У столицы групп европейские корни. В Варшаве есть аналогичные районы, например, урсус.
ще раз прочитай мій пост про Русанівку, до якої по локації, критеріям містобудування та соціального складу населення усім іншим варшавським, новим англіям та республікам як до неба рачки і подивись як вона тим не менш знецінилась зараз і у що перетворилась
хвилина слави варшавських скінчиться тієї ж миті як тільки столиця продасть там останню квартиру і припинить фінансування рекламних бюджетів, ми це бачили вже багато разів з іншими колись модними жк, назви яких були у всіх на слуху
це буде просто ще одне гетто на околиці, яке колись було модним, от і все
і занепад цей станеться набагато швидше тому що в нових комплексах на відміну від старих масивів дуже великий відсоток орендних квартир, успішні мешканці яких переїдуть звідти як тільки зʼявиться щось більш модне та нове, а ремонти морально і фізично застаріють
Бетон написав:Обесценится то, что впихно как инородное тело без градостроительства Например, новая англия это уже хлам прямо сегодня. Панельное, на участках для коттеджей. Там пробки прямо во дворе.
Варшавский, при моей нелюбви к венику, строится с дорогами, развязками, тротуарами, освещением т.е.градостроительством и - инфраструктурой. У столицы групп европейские корни. В Варшаве есть аналогичные районы, например, урсус.
ще раз прочитай мій пост про Русанівку, до якої по локації, критеріям містобудування та соціального складу населення усім іншим варшавським, новим англіям та республікам як до неба рачки і подивись як вона тим не менш знецінилась зараз і у що перетворилась
хвилина слави варшавських скінчиться тієї ж миті як тільки столиця продасть там останню квартиру і припинить фінансування рекламних бюджетів, ми це бачили вже багато разів з іншими колись модними жк, назви яких були у всіх на слуху
це буде просто ще одне гетто на околиці, яке колись було модним, от і все
і занепад цей станеться набагато швидше тому що в нових комплексах на відміну від старих масивів дуже великий відсоток орендних квартир, успішні мешканці яких переїдуть звідти як тільки зʼявиться щось більш модне та нове, а ремонти морально і фізично застаріють
Нерухомість перетворюється в бєршку. Мода пройшла, впало