Додано: Нед 22 чер, 2025 10:57

Бетон написав: Трц это не только плюс к маркетингу. Это основа инфраструктуры. Именно поэтому такой ажиотаж в республике.



Именно этим отличается, например, варшавский и диброва. Во втором случае нужно садиться в машину и куда-то ехать.



Модель поведения семей, это зайти в трц, сдать ребёнка, скажем, в папашон и пойти в выходной за покупками. Это аттракционы, это встречи в кафе, кино, магазы и всё в одном месте.



Точно так в Варшаве. Там тоже квартиры возле ТРЦ дороже, быстрее сдаются, про что прямо говорят девелоперы



На русановке нет инфраструктуры. Нет гипермаркета, нет трц. Вероятно, это тригер для движения молодёжи в другие районы, например, на пох, где это всё есть.

ПОХ сам по собі вже "стара потикана ондатра". Зараз там оживлєніє в районі Рівермола, але якщо обирати місце саме для життя, а це на багато років, то я б не робив ставку на ТРЦ-центричність.Зручність і вибір транспорту (а не майже виключно авто чи, прости господи, маршрутки), зелені зони, супермаркети, що покривають 95% потреб (реальної потреби саме в гіпермаркетах на щодень немає), кафе/прості ресторани/кавʼярні, аптеки(ну це всюди є), медустанови, дитсадки і школи - імхо куди важливіші показники.В цьому плані у Русанівки є все, обʼєктивно. Гарна набережна з парком, досить близько метро, до центру рукою подати, є кілька супермаркетів, вся набережна всипана кавʼярнями і ресторанчиками, в колишньому готелі Славутич тепер медцентр, поряд на Окіпної алея банків і кілька мед клінік, з кінотеатрів є новенький Краків, і ще невеликий новенький, здається, Старт чи якось так на Соборності, невеличкий торговий центр є на Лівобережній, в разі чого до Проспекту на Чернігівській зовсім недалеко.Але так, житловий фонд старий, це мінус. Так весь рано чи пізно стає старим.На цьому фоні Республіка за окружною, за півтора кілометри від метро, наче якась резервація. Зато новенька і з ТРЦ, який ще досі, здається, напівпорожній.Десь те саме з Варшавським, тільки він ще в більшій сраці в плані транспорту.