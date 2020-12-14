Додано: Нед 22 чер, 2025 18:53

Investor_K написав: Шмотки треба приміряти. Це не побут техніка Шмотки треба приміряти. Це не побут техніка

На самом деле, разве что обувь, костюмы и еще что-то некритичное.Остальное можно покупать онлайн. Ну еще может что-то ну очень дорогое типа дубленок, норковых шуб и тп.Хотя, конечно, есть разница между стабильностью размеров в Украине и в США.И если у меня в Украине покупаемая обувь подходила от заявленных 42 до 44, то в США это в диапазоне 10-10.5.Вот продукты я-бы не стал заказывать онлайн.Поэтому наличие хорошего продуктового супермаркета действительно важно.Хотя мы одни продукты покупали в Сильпо, другие в Ашане, третьи в Метро, а кондитерскую выпечку когда в киоске БКК на Победе, когда в магазе на Чаадаева, еще в каком-то магазинчике на Киквидзе.И невозможно чтобы это все было в одном месте и где-бы все еще и жили.Так что это просто надо принять и не париться наличием именно тээрцэ при выборе локации недвиги.Кстати, а что сейчас в Украине с привязкой школ под место жительства?В США именно это и определяет в первую очередь стоимость недвиги.Никто не будет платить овер за жилье, относяшееся к хреновой школе.А за харчами ездят в супермаркеты и не ноют.Не, ну реально, вот есть выбор - или чтобы ребенок ходил в хорошую школу и ездить за провизией условно с Татарки на Петровку или чтобы в отстойную школу, но зато чтобы прямо в доме был кинотеатр и развлекаловка для детей?Неужели люди выберут второе и их ребенок будет к концу школы "читать, писать и считать"?И что лучше - парковая зона перед окнами или ТРЦ в пешей доступности, но 6 полосное шоссе под окнами?Да даже хрущезастройка имеет то преимущество, что там нет толп народа, который в одно время с 30 этажей, по 20 квартир на этаж и 10+ подъездами помноженное на огромное количество новостроев на кв см, в один момент вываливает из своих нор и создает иллюзию массового безумия.