Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Бетон написав:Трц это не только плюс к маркетингу. Это основа инфраструктуры. Именно поэтому такой ажиотаж в республике.
Именно этим отличается, например, варшавский и диброва. Во втором случае нужно садиться в машину и куда-то ехать.
Модель поведения семей, это зайти в трц, сдать ребёнка, скажем, в папашон и пойти в выходной за покупками. Это аттракционы, это встречи в кафе, кино, магазы и всё в одном месте.
Абсолютно ошибочное мнение о ТРЦ как о центрах притяжения. Успех Варшавских и Республики основан в первую очередь на рекламе, наличию(или ожиданию в ближайшее время) метро, наличию инфраструктуры от старой застройки и на том, что это НОВОЕ жилье, а не на том, что ТРЦ близко. Яркий пример на Берковцах - Лавина, Эпицентр, АШАН в одном месте, уже удобней просто невозможно , однако в ЖК LUCKY LAND (ЖК LaLaLand) ажиотажа не наблюдается.
ходити весь час в один і той же трц нормальній людині набридне через місяць-другий, мені так колись остогид караван коли я жив на оболоні
наш нарід «робить ставку» виключно на те, про що йому розповідають в рекламі - на мопи і вентильовані фасади, на канали в рибальському, на парки з карикатурною «набережною» в ірпені, на «піднятися на ліфті в шортах до басейну на даху» в тетрісі і те де
а проблема русанівки тільки в тому, що хвилина слави новобудів дуже обмежена в часі, а масове житло моральне застаріває з тією ж швидкістю як і дизайнерські ремонти всередині, а потім закінчується анестезійна дія рекламних слоганів і назовні вилазять обʼєктивні недоліки з якими доведеться жити далі і ні про який ріст вже мова не йде, хіба що хтось психане і знову замутить дизайнерський ремонт в підзастарілому комплексі
Бетон написав:Трц это не только плюс к маркетингу. Это основа инфраструктуры. Именно поэтому такой ажиотаж в республике.
Именно этим отличается, например, варшавский и диброва. Во втором случае нужно садиться в машину и куда-то ехать.
Модель поведения семей, это зайти в трц, сдать ребёнка, скажем, в папашон и пойти в выходной за покупками. Это аттракционы, это встречи в кафе, кино, магазы и всё в одном месте.
Точно так в Варшаве. Там тоже квартиры возле ТРЦ дороже, быстрее сдаются, про что прямо говорят девелоперы
На русановке нет инфраструктуры. Нет гипермаркета, нет трц. Вероятно, это тригер для движения молодёжи в другие районы, например, на пох, где это всё есть.
Так а в чем проблема раз в сколько-то там недель сесть в машину и подъехать в ТРЦ? Как по мне, так еще лучше. Эдакий семейный ритуал. То что возле ТРЦ дороже - я-ж не спорю, но повторяю - это маркетинг. Особой необходимости иметь под боком именно ТРЦ, а не супермаркет - нет. Вот возьмем к примеру кофепитие. Вы идете в ТРЦ выпить кофе. И это типа удобно, что не надо далеко идти. Я иду на кухню и включаю машину. И это еще ближе и удобней. Но что мне можно продать? Разве что кофе-машину. Так и с ТРЦ. Нет абсолютно никакого резона "жить в ТРЦ", кроме маркетинга и понтов.
Бетон написав:Трц это не только плюс к маркетингу. Это основа инфраструктуры. Именно поэтому такой ажиотаж в республике.
Именно этим отличается, например, варшавский и диброва. Во втором случае нужно садиться в машину и куда-то ехать.
Модель поведения семей, это зайти в трц, сдать ребёнка, скажем, в папашон и пойти в выходной за покупками. Это аттракционы, это встречи в кафе, кино, магазы и всё в одном месте.
Абсолютно ошибочное мнение о ТРЦ как о центрах притяжения. Успех Варшавских и Республики основан в первую очередь на рекламе, наличию(или ожиданию в ближайшее время) метро, наличию инфраструктуры от старой застройки и на том, что это НОВОЕ жилье, а не на том, что ТРЦ близко. Яркий пример на Берковцах - Лавина, Эпицентр, АШАН в одном месте, уже удобней просто невозможно , однако в ЖК LUCKY LAND (ЖК LaLaLand) ажиотажа не наблюдается.
Ошибочно, значит ошибочно. Значит трц никакого влияния на недвижимость не оказывает. Решено.
Investor_K написав:Шмотки треба приміряти. Це не побут техніка
На самом деле, разве что обувь, костюмы и еще что-то некритичное. Остальное можно покупать онлайн. Ну еще может что-то ну очень дорогое типа дубленок, норковых шуб и тп. Хотя, конечно, есть разница между стабильностью размеров в Украине и в США. И если у меня в Украине покупаемая обувь подходила от заявленных 42 до 44, то в США это в диапазоне 10-10.5. Вот продукты я-бы не стал заказывать онлайн. Поэтому наличие хорошего продуктового супермаркета действительно важно. Хотя мы одни продукты покупали в Сильпо, другие в Ашане, третьи в Метро, а кондитерскую выпечку когда в киоске БКК на Победе, когда в магазе на Чаадаева, еще в каком-то магазинчике на Киквидзе. И невозможно чтобы это все было в одном месте и где-бы все еще и жили. Так что это просто надо принять и не париться наличием именно тээрцэ при выборе локации недвиги. Кстати, а что сейчас в Украине с привязкой школ под место жительства? В США именно это и определяет в первую очередь стоимость недвиги. Никто не будет платить овер за жилье, относяшееся к хреновой школе. А за харчами ездят в супермаркеты и не ноют. Не, ну реально, вот есть выбор - или чтобы ребенок ходил в хорошую школу и ездить за провизией условно с Татарки на Петровку или чтобы в отстойную школу, но зато чтобы прямо в доме был кинотеатр и развлекаловка для детей? Неужели люди выберут второе и их ребенок будет к концу школы "читать, писать и считать"? И что лучше - парковая зона перед окнами или ТРЦ в пешей доступности, но 6 полосное шоссе под окнами?
Да даже хрущезастройка имеет то преимущество, что там нет толп народа, который в одно время с 30 этажей, по 20 квартир на этаж и 10+ подъездами помноженное на огромное количество новостроев на кв см, в один момент вываливает из своих нор и создает иллюзию массового безумия.
я ради нього на лівий берег їду, на правому такого нема, але тобі можна пробачити - ти не киянин)
Мені більше подобається UNIQLO у Варшаві. А ще краще у Брюсселі
Это не важно, что нравится в Варшаве, Брюсселе или НЙ. Важен сам подход. Почему надо жить по соседству от кинотеатра, магазина одежды или развлекаловки для детей? В кино можно пойти любое или в развлекаловку. А щмотки весь мир онлайн давно покупает. Тем более, если кинотеатр будет под боком, то оно приестся и никто в него ходить не будет.
Ну смотрите. Чтобы скупиться семье на неделю, мне из ЯГ нужно садиться в машину и ехать куда-то десяток километров. Для одного человека, такой стиль жизни норм. Мне одному трц и гипермаркеты нафиг не сдались. Я как кингонговец поеду в остров. Но молодые семьи так не думают. Они выбирают жк с развитой инфраструктурой
Когда были планы на златоустовской построить трц, то жители нескольких ближайших жк, шевченковский, хофман и прочие, потирали руки в ожидании увеличения стоимости самой недвижимости.
Назовите мне локации Киева, где надо ехать до ближайщего супермакета ДЕСЯТОК км? И тут уже наблюдается некоторая смена риторики - скупиться на неделю провизией и ТРЦ - это не совсем одно и то-же. Условно, отдельностоящий НОвус (кстати, о нем забыл) - это не ТРЦ, но скупиться в нем можно вполне. А локаций их навалом. А еще есть Сильпы, ашаны, Форы, ..., даже в АТБ можно что-то купить (но лучше не покупать). ТРЦ - это про относительно небольшой плюс к локации и очень большой плюс к маркетингу. Кстати, а где там на Златоустовской можно впихнуть ТРЦ? Кажется пустырь был в районе Павловской да и только. Но там такой ППЦ с проездом, что туда ну действительно будут ходить только жители ближайших домов. Но это как раз случай,когда попытка всунуть трц в перенаселенную и перезастроенную локацию. В США ТРЦ называют моллами. Они обычно находятся в местах развязок возле основных трасс. С огроооомными паркингами. И народ вполне себе неплохо ездит когда надо в эти моллы. Но при выборе жилья совсем не смотрит чтобы этот молл был в непосредственной близости.
Бетон написав:Трц это не только плюс к маркетингу. Это основа инфраструктуры. Именно поэтому такой ажиотаж в республике.
Именно этим отличается, например, варшавский и диброва. Во втором случае нужно садиться в машину и куда-то ехать.
Модель поведения семей, это зайти в трц, сдать ребёнка, скажем, в папашон и пойти в выходной за покупками. Это аттракционы, это встречи в кафе, кино, магазы и всё в одном месте.
Абсолютно ошибочное мнение о ТРЦ как о центрах притяжения. Успех Варшавских и Республики основан в первую очередь на рекламе, наличию(или ожиданию в ближайшее время) метро, наличию инфраструктуры от старой застройки и на том, что это НОВОЕ жилье, а не на том, что ТРЦ близко. Яркий пример на Берковцах - Лавина, Эпицентр, АШАН в одном месте, уже удобней просто невозможно , однако в ЖК LUCKY LAND (ЖК LaLaLand) ажиотажа не наблюдается.
kingkongovets написав:ходити весь час в один і той же трц нормальній людині набридне через місяць-другий, мені так колись остогид караван коли я жив на оболоні
наш нарід «робить ставку» виключно на те, про що йому розповідають в рекламі - на мопи і вентильовані фасади, на канали в рибальському, на парки з карикатурною «набережною» в ірпені, на «піднятися на ліфті в шортах до басейну на даху» в тетрісі і те де
а проблема русанівки тільки в тому, що хвилина слави новобудів дуже обмежена в часі, а масове житло моральне застаріває з тією ж швидкістю як і дизайнерські ремонти всередині, а потім закінчується анестезійна дія рекламних слоганів і назовні вилазять обʼєктивні недоліки з якими доведеться жити далі і ні про який ріст вже мова не йде, хіба що хтось психане і знову замутить дизайнерський ремонт в підзастарілому комплексі
Во-во-во. Сколько раз я тут подобное писал? Кто сейчас помнит Паркове мисто? Министерский? Да даже как на мой взгляд, одни из лучших в строительном плане ТММ-ские дома середины-конца 00-х? Весь этот шум длится до продажи застройщиком последней квартиры в конкретно распиариваемом ЖК. Потом еще перепродаваны некоторое время сливают и вовсю везде пиарят. Потом все это стареет, а через десяток лет становится изрядно потасканным. Реальному покупателю для себя надо видеть суть, а не пену. А суть такова, что ему надо после постройки дома потратить пару лет и много денег на ремонт, пережжить ремонты соседей (пыль, шум, ремонтники, мусор, общитые ОСБ лифты), потом ремонты тех, кто купил у перепродаванов. Так пройдет 5-10 лет. И тут, неожиданность. И МОПы уже не модные и ремонты не актуальных дизайнов. И шо? Продавать или жить в том шо есть? Нормальный человек (которому платить деньги), риелтор, перепродаван, прораб и застройщик имеют на этот счет разные взгляды и интересы.