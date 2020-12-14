Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Трц это не только плюс к маркетингу. Это основа инфраструктуры. Именно поэтому такой ажиотаж в республике.
Именно этим отличается, например, варшавский и диброва. Во втором случае нужно садиться в машину и куда-то ехать.
Модель поведения семей, это зайти в трц, сдать ребёнка, скажем, в папашон и пойти в выходной за покупками. Это аттракционы, это встречи в кафе, кино, магазы и всё в одном месте.
Абсолютно ошибочное мнение о ТРЦ как о центрах притяжения. Успех Варшавских и Республики основан в первую очередь на рекламе, наличию(или ожиданию в ближайшее время) метро, наличию инфраструктуры от старой застройки и на том, что это НОВОЕ жилье, а не на том, что ТРЦ близко. Яркий пример на Берковцах - Лавина, Эпицентр, АШАН в одном месте, уже удобней просто невозможно , однако в ЖК LUCKY LAND (ЖК LaLaLand) ажиотажа не наблюдается.
Ошибочно, значит ошибочно. Значит трц никакого влияния на недвижимость не оказывает. Решено.
Никто не говорит, что не влияет. Только это влияние преувеличено заинтересованными сторонами. На самом деле, влияние имеют масса факторов и трц - один из них, далекооо не самый важный.
kingkongovets написав:ходити весь час в один і той же трц нормальній людині набридне через місяць-другий, мені так колись остогид караван коли я жив на оболоні
наш нарід «робить ставку» виключно на те, про що йому розповідають в рекламі - на мопи і вентильовані фасади, на канали в рибальському, на парки з карикатурною «набережною» в ірпені, на «піднятися на ліфті в шортах до басейну на даху» в тетрісі і те де
а проблема русанівки тільки в тому, що хвилина слави новобудів дуже обмежена в часі, а масове житло моральне застаріває з тією ж швидкістю як і дизайнерські ремонти всередині, а потім закінчується анестезійна дія рекламних слоганів і назовні вилазять обʼєктивні недоліки з якими доведеться жити далі і ні про який ріст вже мова не йде, хіба що хтось психане і знову замутить дизайнерський ремонт в підзастарілому комплексі
в Новой англии демонтировали отдел продаж "я понял намек я все ловлю на лету"(с)