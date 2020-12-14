Гулливер, Оушен, поближе и попроще - универмаг Украина, Смарт Плаза Политех, еще множество вариантов на правом берегу
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 чер, 2025 00:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 23 чер, 2025 00:56
Украина- слабовата. Носки и брюки, как на базаре остались)) ну и интертоп. Детский этаж закрыт. Она давно нуждается в реконструкции.
Смарт плаза: спортлайф. Кино. Кофелат. Ну и утка китайская. Стльпо. Магазов там нет практически.
Гуливер- да. Но переться туда сложно
Оушен долго парковаться.
Додано: Пон 23 чер, 2025 00:57
Комфорт таун - щлак, согласен.
"Творения" кана популярны благодаря маркетингу.
И только.
Где-то есть трц, где-то нет..
Какой ТРЦ В совсем так чтобы близости от файна-таун? Лавина? Как по мне - рядом, но туда-же на машине надо ехать, пещком не дойдешь.
А соплей тут когда-то понапускали.
И шо? Где сопли по файне?
Я уж не говорю, что когда-то мега популярными были ЗО и ЗО2.
Но кроме зелени и соседства посольств особо в них ничего нет.
Но это было, кажется на заре этой ветки.
В свое время был мегапрестижным Триумф. Но все распродано давным давно и никто не вспоминает.
И ПМ было суперпопулярным, я знаю несколько людей, которые там купили большие квартиры за высокий прайс. И шо?
И все временно пуповые новострои ждет такое-же забвение.
Есть там трц или нет.
Додано: Пон 23 чер, 2025 01:05
Ну вот, как мимолетен успех и признание.
А когда-то на "красный дом" тут слюни пускали.
Наш венский узник в нем гордо арендовал квартиру у знакомых.
Оболонь - вообще была пределом мечтаний понаехов.
А теперь по жизни отстойный веник (как я его когда-то материл в начале 90-х, когда туда ездил забирать со стоянки отцовскую машину) всего-лишь единственный хуже Оболони.
Приличность-же контингента - весьма субъективная вещь.
Кому-то и НЛ - приличный контингент.
Додано: Пон 23 чер, 2025 01:09
Оушен долго парковаться?
Заехал и запарковался.
Или там паркинг закрыли и теперь все на ближайших улицах паркуются?
Так тоже не очень сложно.
Додано: Пон 23 чер, 2025 01:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ясно одно. Всё течёт всё меняется. Наверное, это нормально.
Я пока до оушена доеду и пока выстою очередь в паркинг, пока найду место, терпения не хватает
Додано: Пон 23 чер, 2025 01:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Кто что знает о 8 причал? Сегодня был там. Недалеко от грейт. Ну такое. В стиле интергала. Совок, но недорого
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|