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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12362123631236412365
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 14:10

Ціни вторинки зараз, в цифрах, без корекції - такі як в 2003 році.
І це ще не вечір.

Ми ще побачимо вікна, забиті дошками і ДСП, в Києві
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 14:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

нове жк від кана на маккейна буде називатися біоритм
а поки що вони там добудовують свою флагманську школу на 1000 учнів

https://www.facebook.com/share/p/1E1wJw ... tid=wwXIfr
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