Ціни вторинки зараз, в цифрах, без корекції - такі як в 2003 році.
І це ще не вечір.
Ми ще побачимо вікна, забиті дошками і ДСП, в Києві
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Додано: Пон 23 чер, 2025 14:10
Ціни вторинки зараз, в цифрах, без корекції - такі як в 2003 році.
І це ще не вечір.
Ми ще побачимо вікна, забиті дошками і ДСП, в Києві
Додано: Пон 23 чер, 2025 14:35
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
нове жк від кана на маккейна буде називатися біоритм
а поки що вони там добудовують свою флагманську школу на 1000 учнів
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