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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12362123631236412365
Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 14:10

Ціни вторинки зараз, в цифрах, без корекції - так, як в 2003 році.
І це ще не вечір.

Ми ще побачимо вікна, забиті дошками і ДСП, в Києві
Востаннє редагувалось Frant в Пон 23 чер, 2025 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 14:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

нове жк від кана на маккейна буде називатися біоритм
а поки що вони там добудовують свою флагманську школу на 1000 учнів

https://www.facebook.com/share/p/1E1wJw ... tid=wwXIfr
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 15:25

  Хомякоид написав:
  boshetyn написав:хроніки ніщеброда.

по флетіфаю за минулий тиждень вилізло 2 кватирки +1 сьогодні (в цільовому ціновому діапазоні)

3тя (сьогоднішня) - далеко, маленька, терба ремонт. 28к
2га - перепланування, поруч жуляни(прильотний район), ремонт зроблений, але вже потребує прикладання рук, плюс дуже спірні рішення (підвіконня в кімнаті обкладено кахельною плиткою), плюс трошки єбобо ріелторша (ну і +5% до ціни)
1ша - продає власник (нема 5%), стан - срср, але дуже аккуратна. треба заміна вікон, лінолеум на підлогу, можливо покраска плитки та реставрація ванни. + стіркалка, диван, кухонний гарнітур.
холодильник наче норм.
ціна 27, шахедна сторона, але неприльотний район.
короче з розрахнку вкладень десь до 4к бкс буде норм.
дав завдаток (невеличкий), чекаю поки документи приведуть в порядок, бо хата ще приватизаційна, всі документи 90х років

якшо до готовності доків вилізе шось краще - то спригну. але навряд.



=====================================================
по ринку флетіфай: - без особливих змін. халупи, розтрощенки, срср в діапазоні до 33к.
за 34...35 (+ріелторськи+оформлення) може шось і знайдеться.
як на мене - то ціни трошки висукуваті, але поки явного "дєшевєя" не спостерігається

багаті біженці (С)форум + виплати військовим + тємкі-схємкі + тримання курсу бакса + мала кількість пропозицій + мертва первинка тримають ціну після зимово-весняного дорожаю



пс. буда ще 4та квтірка, ал евона давно висить, просто ціну трохи посунули. але там теж треба ремонт, причому в санвузлі, а це дорого. та і ціна 30к якось н дуже привабливо.


Кинув на інфляційний калькулятор на січень 2000 року.
27 сьогодні дорівнює 14 100 в січні 2000 року.
Думаю тоді і були такі ціна на подібне житло.

Всіх вітаю хто пище що не впало. Ціни дійшли до рівня 2000 року.

не в курсе сколько там метров, но в 2000м году 22метра стоили от силы тысяч пять, а 1К без ниши 27-30 метров - может и шесть.
С тем же советским ремонтом но намного свежее.
И сдавалось оно наверняка за гривен 200 максимум(курс 5.6-5.7)
У нас цена таким прелестям была от 2куе до 4х(на отшибе естественно, Коммунар, 5-6я Победы и Тополь 2-3) и конечно по 4 их продавали весьма долго.
барабашов
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 16:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:нове жк від кана на маккейна буде називатися біоритм
а поки що вони там добудовують свою флагманську школу на 1000 учнів

https://www.facebook.com/share/p/1E1wJw ... tid=wwXIfr
Цікаво, що значить "флагманська школа". Вона буде якась приватна?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 16:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
kingkongovets написав:нове жк від кана на маккейна буде називатися біоритм
а поки що вони там добудовують свою флагманську школу на 1000 учнів

https://www.facebook.com/share/p/1E1wJw ... tid=wwXIfr
Цікаво, що значить "флагманська школа". Вона буде якась приватна?
ну це ж їх освітній проєкт, яким його жінка опікується, перша ніби в кт була
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 16:23

  Faceless написав:
kingkongovets написав:нове жк від кана на маккейна буде називатися біоритм
а поки що вони там добудовують свою флагманську школу на 1000 учнів

https://www.facebook.com/share/p/1E1wJw ... tid=wwXIfr
Цікаво, що значить "флагманська школа". Вона буде якась приватна?

Для крутеликів, синів і дочок ыліти.
Платні атестати і дипломи.

Головне, щоб випускники подібних шкіл могли 5 слів зв'язати в одне речення. Часто - не можуть.
Frant
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