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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12366123671236812369
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 19:05

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:Давай конструктивно, я с их клиниками тесно связан по работе, до ковида много проживал на территории Израиля и очень хорошо знаю что там происходит

это ты можешь своим покупателям рассказывать что Украина - не уступает Израилю и по этому у нас может быть только "дорожай"
не сепети і не грузи мене ілудом про лікарів, які і в Україні прекрасно себе почувають

я запропонував порівняти ціни на житло в мирній курортній Турціі і в вічно воюючому оточеному агресивними ворогами Ізраілі з його такими ж вічними скандалами і кризисами а кнессете і з постійними звинуваченнями політиків в зраді, неефективності, договорняках і корупцііі зі слабкою надією
що у вас ввімкнуться мізки, нашо ти тут як той акурт трусиш в уха про те за шо не питали, уникаєш прямих пттань а натомість переходиш на особистості

в в менеинемає покупців і я ніколи не топив за дорожай, мені від того жодного зиску, я живу не спекуляцією, а орендою, що ж ви такі блін примітивні
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 24 чер, 2025 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 19:07

  Faceless написав:
baraka написав:
  Frant написав:Лікарі приватних клінік і айтішники - далеко не вся Україна.
Тим більше, айтишніків все менше тут.


кстати, в украинский айти приходит жопа.
вакансий мало, а по тем, которые открыты - строгий матч по скиллам. Вообщем кастомеры носом воротяют.

вакансии единичные классные есть, но в defensive-секторе (там де иностранные фонды готовы вливать в разработку оборонного/оружейного софта и систем).

Короче, если у раньше у нас была надежда на аграрку и мантры на айти, то про айти можно понемногу забывать.
Це проблема загальносвітова, а не суто українська. В світі економічна криза, ще й Трамп всі надії компаній на 2025 рік закопав майже одразу.
А поспішати хоронити цілу галузь не треба.


да, за бугром тоже наблюдается жопочка, есть такое.
но после кризиса айти не восстановится в том же объёме.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 19:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в Израиле, кстати, в 1990 году было около 5 млн человек, а сейчас около 10.
население Украины в 1990 52 млн, а сейчас в тех же границах миллионов 36, так еще и возрастной состав совсем другой.
понятно, что Киев держится еще, но сравнивать с Израилем…


представляю, как бы выглядела Украина, будь в ней 100 млн человек сейчас. в Киеве было б миллионов 14, и нынешние города-спутники были б давно районами. совсем другой расклад и экономика. а так, болото… все больше бросается в глаза засилье пенсионеров на улицах да разных странных людей.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 19:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  Faceless написав:
baraka написав:[quote="5867831:Frant"]Лікарі приватних клінік і айтішники - далеко не вся Україна.
Тим більше, айтишніків все менше тут.


кстати, в украинский айти приходит жопа.
вакансий мало, а по тем, которые открыты - строгий матч по скиллам. Вообщем кастомеры носом воротяют.

вакансии единичные классные есть, но в defensive-секторе (там де иностранные фонды готовы вливать в разработку оборонного/оружейного софта и систем).

Короче, если у раньше у нас была надежда на аграрку и мантры на айти, то про айти можно понемногу забывать.
Це проблема загальносвітова, а не суто українська. В світі економічна криза, ще й Трамп всі надії компаній на 2025 рік закопав майже одразу.
А поспішати хоронити цілу галузь не треба.


да, за бугром тоже наблюдается жопочка, есть такое.
но после кризиса айти не восстановится в том же объёме.[/quote]Як відновиться чи не відновиться ІТ залежить знову ж таки від загальносвітових тенденцій, особливо від AI, і відповідно в Україні так само.
Ну і масштаби кризи в галузі дещо перебільшені. Таке уявлення тільки через ненормальний ріст в 2021. Наскільки бачив то загалом хедкаунти компаній по Україні впали не настільки драматично, це відсотки, думаю за останні 4 роки це все одно менше 10%. І так вже співпало, що основна причина- світова криза з 23 року.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 19:16

  baraka написав:
  Frant написав:Лікарі приватних клінік і айтішники - далеко не вся Україна.
Тим більше, айтишніків все менше тут.


кстати, в украинский айти приходит жопа.
вакансий мало, а по тем, которые открыты - строгий матч по скиллам. Вообщем кастомеры носом воротяют.

вакансии единичные классные есть, но в defensive-секторе (там де иностранные фонды готовы вливать в разработку оборонного/оружейного софта и систем).

Короче, если у раньше у нас была надежда на аграрку и мантры на айти, то про айти можно понемногу забывать. Потужна аграна краина-полигон.



  baraka написав:да, за бугром тоже наблюдается жопочка, есть такое.
но после кризиса айти не восстановится в том же объёме.


В Польщі пропонують в півтора рази більше, ось така там опочька приходе.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 24 чер, 2025 19:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 19:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:понятно, что Киев держится еще, но сравнивать с Израилем...


о, ще один маніпулятор
де я порівнюю
Київ з Ізраілем, навіщо ця брехня? я пропонував поріаняти турецькі і ізраільські ціни і подумати чи правильно обвалішки розуміють реальність

а взагалі проблем вистачає і України і у Ізраїля і загалом геть у всіх, але далеко не всі як пересічні Українці з такою насолодою чухають свої меншовартісні комплекси
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 19:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:в Израиле, кстати, в 1990 году было около 5 млн человек, а сейчас около 10.
население Украины в 1990 52 млн, а сейчас в тех же границах миллионов 36, так еще и возрастной состав совсем другой.
понятно, что Киев держится еще, но сравнивать с Израилем…


представляю, как бы выглядела Украина, будь в ней 100 млн человек сейчас. в Киеве было б миллионов 14, и нынешние города-спутники были б давно районами. совсем другой расклад и экономика. а так, болото… все больше бросается в глаза засилье пенсионеров на улицах да разных странных людей.
Трохи не так. Ізраїль по розміру як Київська область, з населенням як три Києва, чи як два Києва і дві області. Це не те щоб екстремально велика щільність населення. При цьому населення розподілене більш рівномірно, міста не мільйонники, а приблизно як наші облцентри. Тому "тіснота" сильно перебільшена
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 19:22

  Faceless написав:Ну і масштаби кризи в галузі дещо перебільшені. Таке уявлення тільки через ненормальний ріст в 2021. Наскільки бачив то загалом хедкаунти компаній по Україні впали не настільки драматично, це відсотки, думаю за останні 4 роки це все одно менше 10%. І так вже співпало, що основна причина- світова криза з 23 року.


Криза ещё толком не начиналась, мы в конце 2007 года, имхо
Пауел уже греет рынок предстоящим снижением ставки
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 19:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  Faceless написав:Ну і масштаби кризи в галузі дещо перебільшені. Таке уявлення тільки через ненормальний ріст в 2021. Наскільки бачив то загалом хедкаунти компаній по Україні впали не настільки драматично, це відсотки, думаю за останні 4 роки це все одно менше 10%. І так вже співпало, що основна причина- світова криза з 23 року.


Криза ещё толком не начиналась, мы в конце 2007 года, имхо
Пауел уже греет рынок снижением ставок
Тут Флайману х1.5 пропонують, не відлякуйте щастя
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 19:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Додам води на млин "вкиєвівсезбс":
в моєму будинку не з'їхав жоден з орендарів комерції. Більш того 2 нових з'явилося вже під час війни.
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