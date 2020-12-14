Брехня ...
Брехня ...
Это я уже слышал ... в Украине земли мало и она заканчивается )
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 чер, 2025 20:47
Брехня ...
Брехня ...
Это я уже слышал ... в Украине земли мало и она заканчивается )
Додано: Вів 24 чер, 2025 20:59
але чуть більше чим половина двох Києвів та областей пустеля, будєттокодаражать
Додано: Вів 24 чер, 2025 22:08
както не логично.
Криза еще не началась и мы в конце 2007, а рынок греется ПРЕДСТОЯЩИМ СНИЖЕНИЕМ ставки.
Так если ставка снизится, тто какой в пень кризис?
Тогда будет разгон рынков.
Это уж потом, после разогрева и некоторого времени, ставку будут опять вниз давить и придет следующий кризис.
Нынешний кризис и обусловлен высокой ставкой, которую подняли, чтобы выпылесосить ковидные деньги дабы уменьшить скорость обесценивания доллара.
Трамп хотел понижения ставки, но Пауэл пока держится.
Трамп даже хотел его уволить из-за этого. Только это не в его власти.
Додано: Вів 24 чер, 2025 22:52
Хороший пример для понимания того, что в Украине не будет таких цен, как, например, в соседней Чехии. Ибо в первую очередь важен усредненный качественный состав населения и качество экономики, наличие природных ресурсов, а не наличие угрозы. Пусть это несколько грубовато, но в Украине с этим печально.
Если бы в Израиле не было периодических боевых действий, то там цены были бы еще выше по сравнению с Турцией. Ибо с природными ресурсами у обоих туго, но среднестатистический еврей в разы умнее среднестатистического турка. Ибо пока турок выращивает апельсины/помидоры, еврей взламывает IOS, делает ядерные ракеты, уникальные операции в офтальмологии и микрохирургии.
Вам несказанно повезло, что в 90-е Вы уже были не ребенком и удалось сколотить начальный капитал. А дальше уже, как говорится, "деньги к деньгам липнут". Родись бы Вы на десять лет позже - не было бы этого пафоса в высказываниях с оскорблениями всех вокруг. Как, собственно, не было бы и самой недвиги под аренду.
Все Ваше понимание происходящих вокруг процессов, как у киргиза, сводится к "что вижу - о том и пою"(причем даже не всегда "вижу", чаще "мне рассказали"). А вот разобраться почему именно так оно происходит, что может произойти потом при наличии этих фактов - недосягаемо.
Додано: Сер 25 чер, 2025 09:16
Да, похоже, так и есть
Додано: Сер 25 чер, 2025 09:18
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
вся ця тирада мала б хоча б якийсь сенс, якщо б ви і такі ж «експерти» як ви, яких я тут вже бачив десятки, в своєму прагненні «розуміння процесів» мали б хоча б якісь успіхі і матеріальний вихлоп
але я бачу лише диванних балаболів, які на протязі вже багатьох років з дуже розумним виглядом тицяють пальцями вгору, обіцяють обвали по кожному приводу і факту, які як їм здається неминуче призведуть до подешевшання нерухомості і стабільно провтикують усі коливання і просадки ринку, коли б можна було б справді підзаробити на подешевшанні
тому я натомість просто пильно слідкую за ринком як умію і як не дивно постійно виявляюсь набагато інформованішим і близьким до реального стану речей ніж ви зі всіма своїми теоріями
а взагалі дуже смішно спостерігати, як хлопчик, який збирається купувати копійчану гостинку в стані «бабушатник» корчить з себе себе експерта-аналітика і надувая щоки намагається «зрозуміти процесси» бггг
зи: і перш ніж так зверхньо писати про 90ті подумайте ким би були тоді ви
повірте, мізки і знання навіть тоді (бггг) були далеко не зайвими, натомість життя вимагало від людей ще багато досить специфічних якостей щоб виплисти і головне - залишитись на плаву
люди з такими як у вас висловлюваннями навряд чи їх мають, бо це якраз комплекси в вас і говорять
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 25 чер, 2025 09:26, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 25 чер, 2025 09:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я смог наскрести на первую квартиру в 2010 плюс минус (точно не помню).
Это было очень тяжёлое время.
Но далее до 2018 пошло легче.
С 2019 окно возможностей закрылось. Чёрная дыра схлопнулась.
И я согласен, что большой капитал был сколочен более ушлыми согражданами в 90е.
А до 2008 ушла последняя волна дурных денег.
Сегодня молодёжи всё это не светит
Додано: Сер 25 чер, 2025 09:29
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
та ну шо за маячня!
навкруги повно малих засранців, тупо піднявшихся на крипті і адмініструванні трафіку так, як нам в 90ті навіть і не снилось
гроші йдуть перш за все к активним і сміливим, а вже потім серед них обирають розумних щоб надати додаткові бонуси і можливості
а якщо ти хоча й освічений і яйцеголовий, але ссикливий, пасивний і бездієвий - то твоя доля це лише зверхні коментарі з проперженого дивану
|