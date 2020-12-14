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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12367123681236912370
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 20:47

  Феодал написав:штош, давайте про Израиль
Квартиры там 1 млн $, только у них квартиры большие (маленьких квартир там нет)

Брехня ...
  Феодал написав:Зп - 5к$ ничинающий айтишник

Брехня ...

  Феодал написав:А теперь вишинка на тортике, територия страны - там негде много строить

Это я уже слышал ... в Украине земли мало и она заканчивается )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 20:59

  Faceless написав:
smdtranz написав:в Израиле, кстати, в 1990 году было около 5 млн человек, а сейчас около 10.
население Украины в 1990 52 млн, а сейчас в тех же границах миллионов 36, так еще и возрастной состав совсем другой.
понятно, что Киев держится еще, но сравнивать с Израилем…


представляю, как бы выглядела Украина, будь в ней 100 млн человек сейчас. в Киеве было б миллионов 14, и нынешние города-спутники были б давно районами. совсем другой расклад и экономика. а так, болото… все больше бросается в глаза засилье пенсионеров на улицах да разных странных людей.
Трохи не так. Ізраїль по розміру як Київська область, з населенням як три Києва, чи як два Києва і дві області. Це не те щоб екстремально велика щільність населення. При цьому населення розподілене більш рівномірно, міста не мільйонники, а приблизно як наші облцентри. Тому "тіснота" сильно перебільшена

але чуть більше чим половина двох Києвів та областей пустеля, будєттокодаражать
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 22:08

  baraka написав:
  Faceless написав:Ну і масштаби кризи в галузі дещо перебільшені. Таке уявлення тільки через ненормальний ріст в 2021. Наскільки бачив то загалом хедкаунти компаній по Україні впали не настільки драматично, це відсотки, думаю за останні 4 роки це все одно менше 10%. І так вже співпало, що основна причина- світова криза з 23 року.


Криза ещё толком не начиналась, мы в конце 2007 года, имхо
Пауел уже греет рынок предстоящим снижением ставки


както не логично.
Криза еще не началась и мы в конце 2007, а рынок греется ПРЕДСТОЯЩИМ СНИЖЕНИЕМ ставки.
Так если ставка снизится, тто какой в пень кризис?
Тогда будет разгон рынков.
Это уж потом, после разогрева и некоторого времени, ставку будут опять вниз давить и придет следующий кризис.
Нынешний кризис и обусловлен высокой ставкой, которую подняли, чтобы выпылесосить ковидные деньги дабы уменьшить скорость обесценивания доллара.
Трамп хотел понижения ставки, но Пауэл пока держится.
Трамп даже хотел его уволить из-за этого. Только это не в его власти.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 22:52

  kingkongovets написав:тобто нерухомість у воюючій багато років країні(Израиль-прим.) чомусь не знецінюється і чомусь в рази дорожча, ніж нерухомість у сусідній курортній, мирній і комфортній Турції?

Хороший пример для понимания того, что в Украине не будет таких цен, как, например, в соседней Чехии. Ибо в первую очередь важен усредненный качественный состав населения и качество экономики, наличие природных ресурсов, а не наличие угрозы. Пусть это несколько грубовато, но в Украине с этим печально.
Если бы в Израиле не было периодических боевых действий, то там цены были бы еще выше по сравнению с Турцией. Ибо с природными ресурсами у обоих туго, но среднестатистический еврей в разы умнее среднестатистического турка. Ибо пока турок выращивает апельсины/помидоры, еврей взламывает IOS, делает ядерные ракеты, уникальные операции в офтальмологии и микрохирургии.

  kingkongovets написав:в Київі попри усі аргументи і обіцянки обвалішек на четвертому році війни ціни ростуть і це обʼєктивна реальність

вам ще не набридло ганьбитись, нострадамуси?)


Вам несказанно повезло, что в 90-е Вы уже были не ребенком и удалось сколотить начальный капитал. А дальше уже, как говорится, "деньги к деньгам липнут". Родись бы Вы на десять лет позже - не было бы этого пафоса в высказываниях с оскорблениями всех вокруг. Как, собственно, не было бы и самой недвиги под аренду. :)
Все Ваше понимание происходящих вокруг процессов, как у киргиза, сводится к "что вижу - о том и пою"(причем даже не всегда "вижу", чаще "мне рассказали"). А вот разобраться почему именно так оно происходит, что может произойти потом при наличии этих фактов - недосягаемо.
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 09:16

  Damien написав:
  Бетон написав:Создаётся впечатление, что есть умные, советуют четвёртый год ничего не покупать и все остальные, кто не знает ничего такого и сидят в отделах продаж выгребая квартиры.

Тут, как и в пирамиде, надо вовремя остановиться/выскочить. Причем нет никаких ориентиров когда именно это делать, все на удачу.
Сейчас брать можно если на продажу, только при каждой покупке надо рассчитывать так, чтобы была возможность продать в первые месяцы после окончания войны(если это вдруг случится). Ибо если не сможешь продать - это будет крупный влет.
Считаю, что брать для себя сейчас смысла нет ни малейшего, ожидаю обрушения цен в течение года-двух после остановки войны.

Да, похоже, так и есть
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 09:18

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
Вам несказанно повезло, что в 90-е Вы уже были не ребенком и удалось сколотить начальный капитал. А дальше уже, как говорится, "деньги к деньгам липнут". Родись бы Вы на десять лет позже - не было бы этого пафоса в высказываниях с оскорблениями всех вокруг. Как, собственно, не было бы и самой недвиги под аренду. :)
Все Ваше понимание происходящих вокруг процессов, как у киргиза, сводится к "что вижу - о том и пою"(причем даже не всегда "вижу", чаще "мне рассказали"). А вот разобраться почему именно так оно происходит, что может произойти потом при наличии этих фактов - недосягаемо.


вся ця тирада мала б хоча б якийсь сенс, якщо б ви і такі ж «експерти» як ви, яких я тут вже бачив десятки, в своєму прагненні «розуміння процесів» мали б хоча б якісь успіхі і матеріальний вихлоп
але я бачу лише диванних балаболів, які на протязі вже багатьох років з дуже розумним виглядом тицяють пальцями вгору, обіцяють обвали по кожному приводу і факту, які як їм здається неминуче призведуть до подешевшання нерухомості і стабільно провтикують усі коливання і просадки ринку, коли б можна було б справді підзаробити на подешевшанні
тому я натомість просто пильно слідкую за ринком як умію і як не дивно постійно виявляюсь набагато інформованішим і близьким до реального стану речей ніж ви зі всіма своїми теоріями

а взагалі дуже смішно спостерігати, як хлопчик, який збирається купувати копійчану гостинку в стані «бабушатник» корчить з себе себе експерта-аналітика і надувая щоки намагається «зрозуміти процесси» бггг

зи: і перш ніж так зверхньо писати про 90ті подумайте ким би були тоді ви
повірте, мізки і знання навіть тоді (бггг) були далеко не зайвими, натомість життя вимагало від людей ще багато досить специфічних якостей щоб виплисти і головне - залишитись на плаву
люди з такими як у вас висловлюваннями навряд чи їх мають, бо це якраз комплекси в вас і говорять
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 25 чер, 2025 09:26, всього редагувалось 3 разів.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 09:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я смог наскрести на первую квартиру в 2010 плюс минус (точно не помню).
Это было очень тяжёлое время.
Но далее до 2018 пошло легче.
С 2019 окно возможностей закрылось. Чёрная дыра схлопнулась.
И я согласен, что большой капитал был сколочен более ушлыми согражданами в 90е.
А до 2008 ушла последняя волна дурных денег.

Сегодня молодёжи всё это не светит
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 09:29

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Сегодня молодёжи всё это не светит


та ну шо за маячня!
навкруги повно малих засранців, тупо піднявшихся на крипті і адмініструванні трафіку так, як нам в 90ті навіть і не снилось

гроші йдуть перш за все к активним і сміливим, а вже потім серед них обирають розумних щоб надати додаткові бонуси і можливості

а якщо ти хоча й освічений і яйцеголовий, але ссикливий, пасивний і бездієвий - то твоя доля це лише зверхні коментарі з проперженого дивану
kingkongovets
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