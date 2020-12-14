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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 чер, 2025 15:55
kingkongovets написав:
Бетон написав:Сегодня молодёжи всё это не светит
та ну шо за маячня!навкруги повно малих засранців, тупо піднявшихся на крипті і адмініструванні трафіку так, як нам в 90ті навіть і не снилось
гроші йдуть перш за все к активним і сміливим, а вже потім серед них обирають розумних щоб надати додаткові бонуси і можливості
Ну, это нельзя назвать шарой, кое-какие знания сейчас для этого нужны.
В отличие от 90-х, когда любой кадр с интеллектом как у животного мог поднять любое количество денег, из положительных качеств имея только активность.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 16:32
Я знаю таких "засранцев". У такого мажора, которому бабушка отдала несколько участков, я его покупал.
Родственники оставили кучу имущества и эти скамеры мутят схемки. Каждое утро их можно увидеть в обменникак после муток с криптой.
Я имею в виду, подняться с нуля, как раньше, уже не получится.
Тоже самое говорят и про США. Американского чуда или мечты уже не наблюдается
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Додано: Чет 26 чер, 2025 16:34
Damien написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:Сегодня молодёжи всё это не светит
та ну шо за маячня!навкруги повно малих засранців, тупо піднявшихся на крипті і адмініструванні трафіку так, як нам в 90ті навіть і не снилось
гроші йдуть перш за все к активним і сміливим, а вже потім серед них обирають розумних щоб надати додаткові бонуси і можливості
Ну, это нельзя назвать шарой, кое-какие знания сейчас для этого нужны.
В отличие от 90-х, когда любой кадр с интеллектом как у животного мог поднять любое количество денег, из положительных качеств имея только активность.
Damien написав:В отличие от 90-х, когда любой кадр с интеллектом как у животного мог поднять любое количество денег, из положительных качеств имея только активность.
це вам хто таке розповів?
«любой кадр с интеллектом как у животного», який завдяки цьому піднявся, чи хтось, кому присутність інтелекту завадила це зробити?)
це мʼяко кажучі неправда
до речі навіть зараз наявність інтелекту не є обовʼязковою умовою для вміння заробляти, як я вже казав у активного дурня шансів на це набагато більше, ніж у яйцеголового лінивця
стало цікаво як ви себе в фінансовому плані в житті почуваєте, зʼявились певні здогадки, але озвучувати поки не буду)
зи: якщо випадкова купівля біткоіна на старті і продажа його потім в десятки іксів - це не шара, то у нас з вами абсолютно різні погляди на шару
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Додано: Чет 26 чер, 2025 16:46
Бетон написав:Я знаю таких "засранцев". У такого мажора, которому бабушка отдала несколько участков, я его покупал.
Родственники оставили кучу имущества и эти скамеры мутят схемки. Каждое утро их можно увидеть в обменникак после муток с криптой.
Я имею в виду, подняться с нуля, как раньше, уже не получится.
Тоже самое говорят и про США. Американского чуда или мечты уже не наблюдается
маячня
я вже 29й рік здаю нерухомість малим і середнім бізнесам і спілкуюсь з їх власниками, тому історій про те як люди піднімалися з нуля і створювали і створюють зараз бізнеси можу розповідати десятки якщо не сотні
і до речі бачу як постійно збільшується відсоток жінок серед них останнім часом
припиняйте жити заскорузлими штампами
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Додано: Чет 26 чер, 2025 19:01
Damien написав:Ну, это нельзя назвать шарой, кое-какие знания сейчас для этого нужны.
В отличие от 90-х, когда любой кадр с интеллектом как у животного мог поднять любое количество денег, из положительных качеств имея только активность
kingkongovets написав:
до речі навіть зараз наявність інтелекту не є обовʼязковою умовою для вміння заробляти
, як я вже казав у активного дурня шансів на це набагато більше, ніж у яйцеголового лінивця.
)
Предполагаю, что это утверждение основано на личном опыте, как и вся предыдущая писанина с возвеличиванием себя и оплевыванием всех вокруг?
kingkongovets написав:
зи: якщо випадкова купівля біткоіна на старті і продажа його потім в десятки іксів - це не шара, то у нас з вами абсолютно різні погляди на шару
Такие басни, что в 2010 купил ради хохмы 100 биткойнов и забыл, вспомнив через 10 лет, попутно став миллионером - это всего лишь легенды или редкие случаи "один на миллион". Последние лет 10 на крипте зарабатывают либо играя на биржах, либо майнят. И там и там - нужны мозги, аналитика. Хотя кому я это пытаюсь объяснить...
kingkongovets написав:
стало цікаво як ви себе в фінансовому плані в житті почуваєте, зʼявились певні здогадки, але озвучувати поки не буду
[/quote]
Я просто нищеброд и завидую успешному, профессионалу до мозга костей, образованному и высокоразвитому кингконговцу
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Додано: Чет 26 чер, 2025 19:31
барабашов написав: pesikot написав: барабашов написав:
Вот так прямо за "джексона" при Меченом и сдавали?
Или там такой фарш внутри был, что 200рэ летом 89го и 450 рэ летом 90го эта квартира(неприватизированная!) реально стоила?
Ты тогда был маленьким ...
Но очень толсиым и наглым
Но в ЗРаду прошли тем не менее другие наши одноклассники - Бужанский, Юзик и Колыван
Так чего ты протупил ?
Сейчас бы смотрели твои 120кг в Раде )
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Додано: Чет 26 чер, 2025 20:53
kingkongovets написав:
Бетон написав:Я знаю таких "засранцев". У такого мажора, которому бабушка отдала несколько участков, я его покупал.
Родственники оставили кучу имущества и эти скамеры мутят схемки. Каждое утро их можно увидеть в обменникак после муток с криптой.
Я имею в виду, подняться с нуля, как раньше, уже не получится.
Тоже самое говорят и про США. Американского чуда или мечты уже не наблюдается
маячня
я вже 29й рік здаю нерухомість малим і середнім бізнесам і спілкуюсь з їх власниками, тому історій про те як люди піднімалися з нуля і створювали і створюють зараз бізнеси можу розповідати десятки якщо не сотні
і до речі бачу як постійно збільшується відсоток жінок серед них останнім часом
припиняйте жити заскорузлими штампами
Ого. Это сколько ж вам лет?
Я ещё не старый ворчун, штампами рановато жить. Нормально воспринимаю чужое мнение, ценю мудрые советы.
Просто в обществе бытует мнение, что деньги сейчас заработать сложнее, чем в 90х.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 20:56
Бетон написав: kingkongovets написав:
Бетон написав:Я знаю таких "засранцев". У такого мажора, которому бабушка отдала несколько участков, я его покупал.
Родственники оставили кучу имущества и эти скамеры мутят схемки. Каждое утро их можно увидеть в обменникак после муток с криптой.
Я имею в виду, подняться с нуля, как раньше, уже не получится.
Тоже самое говорят и про США. Американского чуда или мечты уже не наблюдается
маячня
я вже 29й рік здаю нерухомість малим і середнім бізнесам і спілкуюсь з їх власниками, тому історій про те як люди піднімалися з нуля і створювали і створюють зараз бізнеси можу розповідати десятки якщо не сотні
і до речі бачу як постійно збільшується відсоток жінок серед них останнім часом
припиняйте жити заскорузлими штампами
Ого. Это сколько ж вам лет?
Я ещё не старый ворчун, штампами рановато жить. Нормально воспринимаю чужое мнение, ценю мудрые советы.
Просто в обществе бытует мнение, что деньги сейчас заработать сложнее, чем в 90х.
Просте питання- якщо в 90х так просто було заробити чималі гроші, чого настільки мало людей це зробило і рівень життя був куди нижчий, ніж зараз?
Відповідь проста - бо ніфіга подібного.
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Додано: Чет 26 чер, 2025 21:33
2Damien
ого як вас попердолило від мого іронічного висловлювання на адресу місцевих аналітиків та якості їх (ваших) прогнозів)
але як би ви не намагались принизити мене і всіх тих, хто починав займатися бізнесом ще в 90х і знецінити наші досягнення, якість вашої аналітикі і точність ваших прогнозів це ніяк не поліпшить
ринку пофіг на всі ваші «залізобетонні» аргументи, які ви з такою насолодою тут приводите - він росте, навіть під час війни і обстрілів як би це не було (вам) дивно
так, була просадка в перший рік вторгнення десь відсотків на 30, була просадка на другий рік після початку масованих обстрілів і блекаутіа відсотків на 15 - але це і все, зараз ринок росте
і це єдине, що на сьогодняшній день має значення
в контексті цієї гілки, звичайно
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Додано: Чет 26 чер, 2025 22:14
kingkongovets написав:
Бетон написав:Я знаю таких "засранцев". У такого мажора, которому бабушка отдала несколько участков, я его покупал.
Родственники оставили кучу имущества и эти скамеры мутят схемки. Каждое утро их можно увидеть в обменникак после муток с криптой.
Я имею в виду, подняться с нуля, как раньше, уже не получится.
Тоже самое говорят и про США. Американского чуда или мечты уже не наблюдается
маячня
я вже 29й рік здаю нерухомість малим і середнім бізнесам і спілкуюсь з їх власниками, тому історій про те як люди піднімалися з нуля і створювали і створюють зараз бізнеси можу розповідати десятки якщо не сотні
і до речі бачу як постійно збільшується відсоток жінок серед них останнім часом
припиняйте жити заскорузлими штампами
Єдине, на чому зараз люди заробляють - на перепродажах китайських товарів чи б/в автомобілів з Європи.
Україна - аграрна територія, тут не має традицій мануфактури
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