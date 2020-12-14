Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:48

Faceless написав: Ви ж пишете, інтелект треба трохи вище, ніж у капусти, і наглість - і рубай капусту. Таких мільйони. Чого ж така мізерна кількість вийшла з капіталом з цього раю можливостей? Ви ж пишете, інтелект треба трохи вище, ніж у капусти, і наглість - і рубай капусту. Таких мільйони.

Как раз именно потому, что у подавляющего большинства занимающихся в 90-е "бизнесом" интеллект был как у капусты, поэтому и мизерное количество вышло с капиталом.Умных в "бизнесе" 90-х было очень мало. Умные считали, что это выше них - толкаться с быдлом с кучей сумок в поездах, спать на полу на вокзалах во время поездок и просто даже не хотели пробовать начать. Тем более они не участвовали в отъеме денег у "бизнесменов". Не верили, что это надолго. А как в это можно поверить, если ты прожил всю жизнь и никогда такого не было? Понятно, что кажется, что это временно и скоро наступит "как раньше". Ну, как сейчас война - "две-три недели, максимум месяц и стрелять будет нечем". Речь не о 100%, но о подавляющем большинстве, всегда были и будут исключения.Поэтому вывод -. Просто кумарит, что выжившие сейчас вместо "молчать и слушать" начинают поучать бизнесу.