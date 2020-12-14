Здивували.
Класні слова.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 06:19
Украинская быдло-элита - так не сможет! Наши керманычи - ещё те рукожопы, в массе своей, косноязычные и примитивные.
Это не говно лить в уши нароТу, що "вайнинєбудєт" і "прийде весна - будемо саджати!"
Додано: Сер 02 лип, 2025 06:23
Продажи квартир Кржн скукоживаются в нуль. При таком управлении - иных вариантов нет
Евро 49 грн.
Страна клоунов, керманычей дерибанычей, точная копия Московии.
Во время войны с немцами, 1941-1945, ни один представитель советский элиты не имел немецкого паспорта!
А тут, пожалуйста, наверное, треть высших чиновников с российскими паспортами! Посему и война идёт соответствующим образом. Сдаются территории, сдаются атомные станции, клоунами то. 11 лет войны никакой своей военной индустрии, никаких баллистических ракет.
Уроды, гребанные уроды, которым место в Сибири и на Соловках, за такое управление
Додано: Сер 02 лип, 2025 07:59
Мне не нужны деньги ради самих денег. Я не ощущаю счастья от цифр на счету, от пачек купюр или дорогих вещей. Деньги — не цель, а лишь инструмент. Они не наполняют, не вдохновляют.
Деньги дают свободу. И в этом — их настоящая ценность. Они позволяют выбирать — где жить, с кем быть, чем заниматься и чего не терпеть.
Главное — разглядеть эту свободу. Не спутать её с возможностью просто потреблять. Не потеряться в комфорте, забыв, зачем всё это
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