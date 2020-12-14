RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12382123831238412385
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 21:39

Здивували.
Класні слова.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11044
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3987 раз.
Подякували: 1435 раз.
 
Профіль
 
4
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 06:19

  Faceless написав:
Бетон написав:Зображення

Диви яка ляля
Та то тільки за сантехніку. Ви бачили, як віртуозно труби прокладені? Це мистецтво

Украинская быдло-элита - так не сможет! Наши керманычи - ещё те рукожопы, в массе своей, косноязычные и примитивные.
Это не говно лить в уши нароТу, що "вайнинєбудєт" і "прийде весна - будемо саджати!"
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23270
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1763 раз.
Подякували: 2579 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 06:23

Продажи квартир Кржн скукоживаются в нуль. При таком управлении - иных вариантов нет

Евро 49 грн.
Страна клоунов, керманычей дерибанычей, точная копия Московии.

Во время войны с немцами, 1941-1945, ни один представитель советский элиты не имел немецкого паспорта!
А тут, пожалуйста, наверное, треть высших чиновников с российскими паспортами! Посему и война идёт соответствующим образом. Сдаются территории, сдаются атомные станции, клоунами то. 11 лет войны никакой своей военной индустрии, никаких баллистических ракет.

Уроды, гребанные уроды, которым место в Сибири и на Соловках, за такое управление
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23270
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1763 раз.
Подякували: 2579 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 07:59

  The_Rebel написав:
  Бетон написав:Я был беден, но счастлив.
Последний раз в жизни

То можна відмовитися від всього нажитого і знову стати щасливим :D
П.с. Недавно випадково попалося відео блогера з Білорусі. Він запропонував бомжу роботу і житло (домовився про вакансію та оренду). Бомж спочатку погодився, а потім подумав-подумав і відмовився) Це ж йому запропонували роботу грузчиком, де майже вся зп йшла б на оренду. І в чому сенс, подумав бомж? А жити коли? А так здав бутилки і макулатуру то й робиш що хочеш - начальника нема, квартплати/комунальних нема, податкової та інших кровосісь також нема. Живе в своє задоволення)


Мне не нужны деньги ради самих денег. Я не ощущаю счастья от цифр на счету, от пачек купюр или дорогих вещей. Деньги — не цель, а лишь инструмент. Они не наполняют, не вдохновляют.

Деньги дают свободу. И в этом — их настоящая ценность. Они позволяют выбирать — где жить, с кем быть, чем заниматься и чего не терпеть.

Главное — разглядеть эту свободу. Не спутать её с возможностью просто потреблять. Не потеряться в комфорте, забыв, зачем всё это
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5279
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12382123831238412385
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон, Bolt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25314 17093507
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 чер, 2025 13:06
Ірина_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6287284
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 69976
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron