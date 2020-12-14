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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12383123841238512386
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 22:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

От лихих 90-х , перешли к высоким материям…
Freza
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 06:37

  Freza написав:От лихих 90-х , перешли к высоким материям…

Бажаючих купити нерухомість, яка банально зникає під ударами московитських шахедів і іскандерів. - все менше.
Тому 100% повідомлень - це білий шум.
Ех, керманичі-дерибаничі, крєпкіє бесхозяйствєнніки!
Могли би збудувати дпугу Францію, Італію чи Південну Корею.
Натомість уроды второй раз за сто лет просрали свое государство. Коррупция, жадность и тупость руководства - вот причины.
Frant
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  #<1 ... 12383123841238512386
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