RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12389123901239112392
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:11

Касательно "развития" украинской оборонной индустрии.
Ее "развивают" те же люди, что недостроили недостроями четверть Киева.
Тот же подход.
Абы как попало, лишь бы урвать деньги сегодня.
Завтра - пофиг.
Никто не несёт никакой ответственности за результат.
Поэтому в стране крепких бесхозяйственников-анархистов - можно менять местами сантехников с министрами - результат одинаковый будет, ибо интеллекта одинаково. Разница только в том, что у одних купленные дипломы, у других их нет.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23270
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1763 раз.
Подякували: 2580 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:24

  Ой+ написав:
  Bobua написав:Нерухомість бомблять.

  detroytred написав:
  Bobua написав:От летить потім, років за 10-100 зграя злих шахедів -- а вдарити і нема по чому. Поля, ліси, сади..., дешеві хатки, складики, трансформаторики, сонячбатарейки...
От дрон тисяч 100$, а всі цілі по 50тис макс і ще й розтягнуті на сотні м2... 😁😂

А в цей час:
чотири будинки на 16-поверхів у центрі Франківська таки будуватимуть https://if.informator.ua/2025/07/04/2-p ... duvatymut/

https://daytona.com.ua/ru/objects/zhk-maverick/
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3861
З нами з: 23.05.14
Подякував: 620 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:24

І до речі, це вже напевно більше філософське питання для дискусії... Але на мою думку у капіталістичних країнах зберігати потрібно не самі статки (бо вони можуть знецінюватися як правильно вказав Бобуа), а зберігати потрібно умовне порядкове місце в суспільстві. По показнику wealth (добробуту, не знаю як точно перевести). Може це і цинічно звучить. Але якщо через 20-30 років ви будете на такому ж місці у суспільстві або вище ніж зараз, то значить ви зберегли/примножили свої статки.

Бо абсолютні показники нічого не значать. Навіть зараз, наприклад, я як представник середнього класу, поїхав би в США зі своїми статками, то був би бідняком там. В той же час у Африці чи десь на Філіппінах я був би вище середнього класу.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 767
З нами з: 01.06.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 17:25

  Frant написав:Касательно "развития" украинской оборонной индустрии.
Ее "развивают" те же люди, что недостроили недостроями четверть Киева.
Тот же подход.
Абы как попало, лишь бы урвать деньги сегодня.
Завтра - пофиг.
Никто не несёт никакой ответственности за результат.
Поэтому в стране крепких бесхозяйственников-анархистов - можно менять местами сантехников с министрами - результат одинаковый будет, ибо интеллекта одинаково. Разница только в том, что у одних купленные дипломы, у других их нет.


ты уже на московитский язык перешёл )

пане дОцент, а почему ты, с таким умищем, ещё не государственный деятель, не Черчилль, не де Голль ?

Мог бы стать визионером, найти сторонников и реализовывать свои идеи
Но нет ...

Хоть таксуешь ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11567
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 12389123901239112392
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25317 17097192
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лип, 2025 15:36
Damien
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6337789
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 70044
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6567)
06.07.2025 15:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.