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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12391123921239312394
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 14:59

  kingkongovets написав:Де зараз найдешевше житло в Україні: аналіз вторинного ринку нерухомості в 2025 році

https://3m2.ua/news/de-zaraz-najdeshevs ... rOtg1Evzsg

Каманда ОЛХ це пі да расы секты , вы теж?
Или не в ту дверь зашли?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 15:10

  rjkz написав:
  ihorkyiv написав:rjkz Аналогічне (як і до колеги Rebel) питання до вас щодо приблизних показників належності до середнього класу жителів будь-якого штату на атлантичному узбережжі (на ваш вибір). І чи вважаєте ви себе на восьмий рік перебування у США "середняком", враховуючи, що до переїзду за кордон у Києві ви таки належали мінімум до середнього класу?


Вже кілька разів на різних гілках цього форуму (Еміграція то до неї була про глобалізацію) намагався класіфікувати американське суспільство за показником доходу.
Ще зустрічав класіфікацію за фахом.
Також дохід дуже різний в різних штатах й в різних містах кожного штату.
Навіть в НЙ, те що добре для, скажімо, Брукліну, то дуже мало для Манхеттену.
Я-б так сказав, що якщо в середньому по США, то може ми й належим до середнього, якщо по НЙ, то скоріш ніжній середній.
Незважаючи на це, ми намагаемось вести скромний спосіб життя й тримати фінансову дісциплину. Проте, в нас є статті трат, яких нема в багатьох.
Ще зустрічав точку зору, що якшо в людини немає боргів за кредиткою, то це вже середній клас. ХЗ, в нас борг в межах пільгового періоду, ми ще жодного разу не платили %% банку за користування карткою.

Шо?

Я/сім'я экономили і не їздили по Куршавелям з Мукачево і прочими Затоками , іноді у Бердянськ, в Маке не ели , покупали бычька на базаре в Бердянске в 7-00 и жарила жена, дуже добрый
Vadim_
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  #<1 ... 12391123921239312394
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