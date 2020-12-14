Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Damien написав:При чем тут "когда мысли возникли у руководства Галактона". Завод РАБОТАЛ ДО МАЯ 2015, только потом начался вывоз оборудования и только еще позже - смена назначения земли через КГГА. Не смог найти точную дату когда это произошло, но явно после мая 2015.
т.е вы совершенно не хотите войти в курс конкретной ситуации и общих трендов деиндустриализации, но вам просто необходимо натянуть зрадо-сову на глобус ваших политических предубеждений ? любое бизнес-решение такого уровня имеет серьезный временной лаг между анализом ситуации, принятием и имплементацией можно многое вменять нынешней киевской мерии, но деиндустриализации центральных и прицентральных районов, джентрификации бывших промзон это общемировой тренд я сейчас пишу из точно такой же бывшей промзоны перестроенной в ЖК в совсем другом городе.
Вот именно, я именно про конкретную ситуацию. Я совершенно не против застройки территории бывшего завода Большевик. Это все равно труп и уже давно, поэтому если там построят школу, больницу, детский сад и только после этого налепят коробков для жилья с учетом разумных норм числа жителей на единицу площади - я только за.. Ну не полное "за"(поскольку это еще больше усугубит ситуацию на дорогах), но все-таки "за" Но в случае Галактона - ситуация в корне другая. Это было действующее производство с современным оборудованием, не упадочное, не создающее нагрузку на инфраструктуру, обеспечивающее рабочими местами тысячи человек. Не сталелитейный завод, трубы не коптили, налоги в казну платили. Да в любой стране власти бы всячески бы лелеяли это предприятие. Но не у нас. Вы вот, судя по постам за длительный период, имеете свой бизнес. Вы серьезно верите, что руководство завода без влияния внешних факторов приняло такое решение "просто взять все бросить и уйти", забрав только оборудование(предполагаю, что только демонтаж, перевозка и монтаж на новом месте уже стоили как само оборудование)?? Не кажется ли Вам, что в свете окончания срока аренды земли, им залимонили такую цену за продление (есть такое понятие "заградительные тарифы" у банков, на таможне), что другого варианта для руководства Галактона просто не было?
kingkongovets написав: то просто у Демьяна грошей на квартиру в новому жк нема, звідси і ця риторика класової ненависті)
Та нема, нема грошей, заспокойся вже. Вони є тільки в тебе. Ти - неповторний, найсильніший, найкращий, найбагатший. Хотів написати ще "найосвіченіший і найрозумніший". Але звідкись зверху пролунав брутальний сміх.
kingkongovets написав: то просто у Демьяна грошей на квартиру в новому жк нема, звідси і ця риторика класової ненависті)
Та нема, нема грошей, заспокойся вже. Вони є тільки в тебе. Ти - неповторний, найсильніший, найкращий, найбагатший. Хотів написати ще "найосвіченіший і найрозумніший". Але звідкись зверху пролунав брутальний сміх.
Усі ці розвалені корчі-хащі що між Сверстюка, залізницею та Броварським проспектом треба викорчувати та побудувати бц-трц, реконструювати існуючій бетонні радянські офісники на Сверстюка, накрити зупинку міської електрички і зробити цівільний перехід до Лівобережної через заклади торгівлі. А те що за залізницкю у бік Дарниці перебедувати під перехоплюючі паркінги. І буде НьюЙорк 👍 а не скиглити що якісь коровники зі сральниками майже у центрі міста знесли