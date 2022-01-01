RaifHelp написав:Navegantes Добрий день! Відверто кажучи, нам щиро прикро, що Ви отримали саме таке враження, щодо співпраці з Райфом. Ми дбаємо про кошти клієнтів і ретельно перевіряємо кожну операцію, щоб забезпечити їх захист. Дотримуємося всіх вимог чинного законодавства та постанов НБУ, щоб гарантувати надійність наших послуг. Перекази між власними рахунками, відкритими в одному банку, не мають обмежень (включаючи перекази з картки на картку та IBAN перекази). Однак, якщо Ви здійснюєте переказ за межі банку (навіть на рахунок, відкритий на Ваше ім'я), на такі перекази наразі діють ліміти. Щоб збільшити ліміт, потрібно оновити інформацію про дохід або підтвердити, що займаєтеся волонтерською діяльністю. Детальну інформацію про ліміти та список необхідних документів можете знайти на сайті банку за посиланням: https://raiffeisen.ua/news/limit-dlya-k ... vtnya-2119. Надіслати документи можна в чаті "MyRaif" (виберіть "Навушники" - "Написати в чат"). Наші оператори з радістю допоможуть. З повагою та турботою, фахівець Оксана.
Шановна фахівець Оксана, мною прийняте рішення припинити співпрацю з вашим банком. Це займе певний час, поки я не переналаштую деякі процеси. Я не маю жодного бажання працювати в тих умовах, які ви мені виставляєте. Тому пропоную вам вибрати "Навушники" і....
Шановна фахівець Оксана, у вас на головній сторінці сайту курси валют зламалися. Валюта Купівля Продаж USD 41.83 41.63 EUR 49.05 48.63 Продаєте дешевше, ніж купуєте? Це нова бізнес-модель чи так прописано в меморандумі?