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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лип, 2025 20:20
Бетон написав: pesikot написав: Бетон написав:
Варшавский 3. Старт продаж дома 10.7. Я приехал в субботу, осталось пару однух. Всё размели
Це яка ціна метра і стадія готовності (обіцяний термін поставки)?
Конец 27 г
1280$ 1к
Вот и ответ на все посты Бетона о том, как всё плохо и как он хочет выехать )
Колеса крутятся - лавешка мутится )
В выезде нет ничего смешного.
Одно дело сделать это в 20 лет.
Совсем другое - сейчас.
Я не хочу ехать, но придётся. Начать жизнь сначала. Получить образование. Выучить язык. На это уйдут годы. А каждый год сейчас, уносит тебя в старость с ускорением похлеще падения в пропасть.
Прежде, чем делать такой шаг, нужно очень тщательно подготовиться.
Потому что обратной дороги уже не будет
Бетон, к чему эти сопли ?
Мы на финансовом форуме, здесь про деньги, а не про эмоции
Но у тебя столько соплей
Ты уже в который раз собираешься выезжаешь ?
Я уже сбился со счета..
Ты или сопли убери, или выезжай )
PS. тем более, что ты уже туда-сюда ездил. От министерства )
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 16 лип, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 20:20
Хомякоид написав: Бетон написав:
А нерухомість, вона вічна)
Нерухомість вона вічна але право власності в нашій державі поняття досить ефимерне.
Писав вже тут.
У знайомого в батьків була справжня квартира бізнес в Донецьку.
Прийшли Динири, довелось виїхати в Україну.
Пропонували за квартиру 10 тис. потім через деякий час просто конфіскували.
От маємо історію як просрати 100+ тис.дол.
Українська ыліта, чиновники в зв'язці з бізнесменами, завзято і потужно намагається стерти українську державу в нуль.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 20:24
Frant написав: Хомякоид написав: Бетон написав:
А нерухомість, вона вічна)
Нерухомість вона вічна але право власності в нашій державі поняття досить ефимерне.
Писав вже тут.
У знайомого в батьків була справжня квартира бізнес в Донецьку.
Прийшли Динири, довелось виїхати в Україну.
Пропонували за квартиру 10 тис. потім через деякий час просто конфіскували.
От маємо історію як просрати 100+ тис.дол.
Українська ыліта, чиновники в зв'язці з бізнесменами, завзято і потужно намагається стерти українську державу в нуль.
Війну та Путіна ти не помічаєшь ...
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pesikot
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Додано: Сер 16 лип, 2025 20:51
pesikot написав: Frant написав: Хомякоид написав:
Нерухомість вона вічна але право власності в нашій державі поняття досить ефимерне.
Писав вже тут.
У знайомого в батьків була справжня квартира бізнес в Донецьку.
Прийшли Динири, довелось виїхати в Україну.
Пропонували за квартиру 10 тис. потім через деякий час просто конфіскували.
От маємо історію як просрати 100+ тис.дол.
Українська ыліта, чиновники в зв'язці з бізнесменами, завзято і потужно намагається стерти українську державу в нуль.
Війну та Путіна ти не помічаєшь ...
Путін і українські чиновники роблять спільну справу - з двох сторін нищать українську державу, кожен по своєму.
Один напряму, бомбами і ракетами, а інші уродЫ- через корупцію та вкрай неефективне управління.
Pridurki провели тотальну деіндустріалізацію і депопуляцію цієї території, знищили систему середньої, середньої спеціальної і вищої освіти, пересвинячили медичне обслуговування населення.
У украинских чиновников, среднего и высшего звена - одна мысль: украсть и удрать. Это все, что они умеют. Их можна менять местами с сантехниками - разницы никто не заметит.
Уроды построили здесь не копию США, не Европы, а кусок Московии. Такие же коррупция и беззаконие.
ПеСіКот, я думав, ти розумний. Значить, я помилявся.
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Додано: Сер 16 лип, 2025 21:22
Frant написав: pesikot написав: Frant написав:
Нерухомість вона вічна але право власності в нашій державі поняття досить ефимерне.
Писав вже тут.
У знайомого в батьків була справжня квартира бізнес в Донецьку.
Прийшли Динири, довелось виїхати в Україну.
Пропонували за квартиру 10 тис. потім через деякий час просто конфіскували.
От маємо історію як просрати 100+ тис.дол.
Українська ыліта, чиновники в зв'язці з бізнесменами, завзято і потужно намагається стерти українську державу в нуль.
Війну та Путіна ти не помічаєшь ...
Путін і українські чиновники роблять спільну справу - з двох сторін нищать українську державу, кожен по своєму.
Один напряму, бомбами і ракетами, а інші уродЫ- через корупцію та вкрай неефективне управління.
Pridurki провели тотальну деіндустріалізацію і депопуляцію цієї території, знищили систему середньої, середньої спеціальної і вищої освіти, пересвинячили медичне обслуговування населення.
У украинских чиновников, среднего и высшего звена - одна мысль: украсть и удрать. Это все, что они умеют. Их можна менять местами с сантехниками - разницы никто не заметит.
Уроды построили здесь не копию США, не Европы, а кусок Московии. Такие же коррупция и беззаконие.
ПеСіКот, я думав, ти розумний. Значить, я помилявся.
Дві каструлі - пара
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fox767676
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Додано: Сер 16 лип, 2025 21:34
fox767676 написав:
У меня в ОТП получается отправлять на укр.банки больше, но ОТП не работает с револют.
Хотя и револют сомнительное удовольствие.
счет в литовском банке, до первого инцидента в сувалках
подозрительно что не нашли менее рисковую юрисдикцию
Есть Wise в UK
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_hunter
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Додано: Сер 16 лип, 2025 22:09
_hunter
Все эти свистоперделки доверия не вызывают.
Провтык мой что не успел открыть нормальный счёт в нормальном банке, чтобы их использовать только как транзит
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fox767676
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Додано: Сер 16 лип, 2025 22:17
На вайз укр карти відправляють, але якщо аккаунт вайз на українцю (нема підтвердженого законного перебування поза Україною) , то Вайз не впустить в себе гроші.
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Hotab
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Додано: Сер 16 лип, 2025 22:41
_hunter написав: fox767676 написав:
У меня в ОТП получается отправлять на укр.банки больше, но ОТП не работает с револют.
Хотя и револют сомнительное удовольствие.
счет в литовском банке, до первого инцидента в сувалках
подозрительно что не нашли менее рисковую юрисдикцию
Есть Wise в UK
Вайз и револют это не банки. Это скам.
Они заблочили мне счета без причины. А так как это не банк, бабки можно и не увидеть
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Бетон
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Додано: Сер 16 лип, 2025 22:44
Воуки и англичанка гадят честным трампистам
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fox767676
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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