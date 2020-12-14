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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12397123981239912400
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 22:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Как там в Киеве, риєлторы ещё не поразбегались ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 23:33

  Бетон написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:У меня в ОТП получается отправлять на укр.банки больше, но ОТП не работает с револют.
Хотя и револют сомнительное удовольствие.
счет в литовском банке, до первого инцидента в сувалках
подозрительно что не нашли менее рисковую юрисдикцию

Есть Wise в UK :)

Вайз и револют это не банки. Это скам.

Они заблочили мне счета без причины. А так как это не банк, бабки можно и не увидеть


А что хотят?
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 00:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  fox767676 написав:Провтык мой что не успел открыть нормальный счёт в нормальном банке, чтобы их использовать только как транзит

Interactive Brokers и международный фондовый рынок в помощь
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 00:04

  посетитель написав:
  _hunter написав:
  fox767676 написав:У меня в ОТП получается отправлять на укр.банки больше, но ОТП не работает с револют.
Хотя и револют сомнительное удовольствие.
счет в литовском банке, до первого инцидента в сувалках
подозрительно что не нашли менее рисковую юрисдикцию
Есть Wise в UK :)

Вайз и револют это не банки. Это скам.

Они заблочили мне счета без причины. А так как это не банк, бабки можно и не увидеть


А что хотят?

Мы закрыли мультивалютный счет в Вашем личном профиле

К сожалению, данное решение является окончательным. Наша команда поддержки не сможет отменить это решение, а также не сможет предоставить Вам какую-либо дополнительную информацию по данному вопросу.

Благодарим,

Команда Wise
Бетон
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2
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 00:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Знаешь как это выразить намного проще, чтобы не обижался?
ПНХ, не обижайся
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 00:53

Бетон
А деньги где? Точнее перевод на польского застройщика?
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 05:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Продаючи свою квартиру бачу що люди розкусили що рили є дармоїдами і ніхто 5 % відсотків не хоче платити.
Рили мою квартиру не можуть продати. Коли сам дав обяву знайшовся покупець майже відразу. Покупець шукає квартиру в моєму будинку, бачив обяву рила, але звернувся тільки на мою пряму обяву.
Хомякоид
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 08:55

  Хомякоид написав:Продаючи свою квартиру бачу що люди розкусили що рили є дармоїдами і ніхто 5 % відсотків не хоче платити.
Рили мою квартиру не можуть продати. Коли сам дав обяву знайшовся покупець майже відразу. Покупець шукає квартиру в моєму будинку, бачив обяву рила, але звернувся тільки на мою пряму обяву.

А просмотри та оформлення угоди ви як організуєте сидячи в ФРН?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 09:23

  foxluck написав:
  fox767676 написав:Провтык мой что не успел открыть нормальный счёт в нормальном банке, чтобы их использовать только как транзит

Interactive Brokers и международный фондовый рынок в помощь

видимо придется . только подобрать низковолатильные инструменты для начала
fox767676
 
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