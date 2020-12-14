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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12399124001240112402
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 19:48

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Это если прямо хату покупать. А если часть: что порог что "как-то деньги перебросить" - ничем особо от "фонды" не отличаются...


Это как ?

REITs...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 19:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я думаю відповідь на питання теми , залежить від кількості шахедів гераней які москалі будуть запускати
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:15

  yama написав:Я думаю відповідь на питання теми , залежить від кількості шахедів гераней які москалі будуть запускати

Скоро буде по 1000 штук за ніч. Тому нерухомість в Києві буде стрімко зростати в ціні
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:18

  ihorkyiv написав:Тутешнім для інформації: як окремі особи працюють, як винаймають і як купують, але усе як у лабіринті заплутано... А нам хочеться прозорості й відкритості, та, схоже, і цього разу ми піймали облизня. Я так радів за Юлю, вдивляючись на фото у її чесні очі відмінниці та невтомної трударки. Орендує квартиру 120 кв.м. у ЖК Busov Hill. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-busov-hi ... -ccMAWT7Mt Винайняла б у мене 1-кім. хрущик у прицентраллі, і питань би ні у кого не виникло. А так тепер - що народ подумає ??? https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... upivli.htm
40-річна Свириденко працює у державному секторі з 2015-го (обіймала різні посади у Чернігівській обласній державній адміністрації). Квартиру на Печерську політикиня взяла в оренду у пенсіонерки з Чернігівщини Лідії Уманець. На цьому покращення майнового стану політикині не завершилось. У лютому 2022-го пенсіонерка Лідія Уманець придбала у цьому самому ЖК паркомісце на третьому рівні паркінгу площею 23 кв. м. (площа майже як смарт-квартира). Вартість наразі 40 тисяч доларів. Нову покупку Уманець вже через чотири дні після оформлення офіційно передала в оренду Свириденко. Чи не була ця нерухомість придбана спеціально для майбутньої прем'єрки ? Ба більше, згідно з реєстром прав на нерухоме майно, 7 липня 2025-го Свириденко Юлія Анатоліївна стала власницею квартири площею 45,7 кв. м у ЖК "Варшавський-2" (столичний житловий масив Виноградар). Якщо йдеться саме про прем'єрку, а не її повну тезку, то незабаром ця квартира має з'явитись у декларації нової очільниці уряду. Ну на дідка їй ще й Виноградар??? Грішу думкою, що для здійснення справедливого обміну квартирами з пенсіонеркою Уманець.

2/3 новобудів купляються за корупційні гроші.
Правда, простий нароТ також користується цією лазейкою. Всім можна найопувати державу. Такий тут звичай, з часів Російської та Австро-Угорської імперії
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:19

  Бетон написав:
  барабашов написав:Бетон
А деньги где? Точнее перевод на польского застройщика?

Польский застройщик не принимает деньги с помойки Вайз или револют.
Деньги я успел вывести на Польский счёт
гроші зароблені в Україні, в виводяться в Європу і Америку. І так вже 34 роки....
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 21:57

  Frant написав:
  yama написав:Я думаю відповідь на питання теми , залежить від кількості шахедів гераней які москалі будуть запускати

Скоро буде по 1000 штук за ніч. Тому нерухомість в Києві буде стрімко зростати в ціні

Любить наш народ екстрім, ніц не вдієш, безкоштовні салюти щоночі, димові та фаер шоу .
yama
 
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