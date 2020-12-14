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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12400124011240212403>
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 19:48

  fox767676 написав:
  _hunter написав:Это если прямо хату покупать. А если часть: что порог что "как-то деньги перебросить" - ничем особо от "фонды" не отличаются...


Это как ?

REITs...
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:18

  ihorkyiv написав:Тутешнім для інформації: як окремі особи працюють, як винаймають і як купують, але усе як у лабіринті заплутано... А нам хочеться прозорості й відкритості, та, схоже, і цього разу ми піймали облизня. Я так радів за Юлю, вдивляючись на фото у її чесні очі відмінниці та невтомної трударки. Орендує квартиру 120 кв.м. у ЖК Busov Hill. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-busov-hi ... -ccMAWT7Mt Винайняла б у мене 1-кім. хрущик у прицентраллі, і питань би ні у кого не виникло. А так тепер - що народ подумає ??? https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... upivli.htm
40-річна Свириденко працює у державному секторі з 2015-го (обіймала різні посади у Чернігівській обласній державній адміністрації). Квартиру на Печерську політикиня взяла в оренду у пенсіонерки з Чернігівщини Лідії Уманець. На цьому покращення майнового стану політикині не завершилось. У лютому 2022-го пенсіонерка Лідія Уманець придбала у цьому самому ЖК паркомісце на третьому рівні паркінгу площею 23 кв. м. (площа майже як смарт-квартира). Вартість наразі 40 тисяч доларів. Нову покупку Уманець вже через чотири дні після оформлення офіційно передала в оренду Свириденко. Чи не була ця нерухомість придбана спеціально для майбутньої прем'єрки ? Ба більше, згідно з реєстром прав на нерухоме майно, 7 липня 2025-го Свириденко Юлія Анатоліївна стала власницею квартири площею 45,7 кв. м у ЖК "Варшавський-2" (столичний житловий масив Виноградар). Якщо йдеться саме про прем'єрку, а не її повну тезку, то незабаром ця квартира має з'явитись у декларації нової очільниці уряду. Ну на дідка їй ще й Виноградар??? Грішу думкою, що для здійснення справедливого обміну квартирами з пенсіонеркою Уманець.

2/3 новобудів купляються за корупційні гроші.
Правда, простий нароТ також користується цією лазейкою. Всім можна найопувати державу. Такий тут звичай, з часів Російської та Австро-Угорської імперії
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 20:19

  Бетон написав:
  барабашов написав:Бетон
А деньги где? Точнее перевод на польского застройщика?

Польский застройщик не принимает деньги с помойки Вайз или револют.
Деньги я успел вывести на Польский счёт
гроші зароблені в Україні, в виводяться в Європу і Америку. І так вже 34 роки....
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 00:29

Це ж фізика, ніщо нікуди не зникає і з нічого не виникає. Чим більше бомблять Харків, Херсон і Суми, тим там більше обвал цін, а в Києві, Ужгороді і Львові ріст. Якщо ті три прифронтові міста взагалі знесуть в труху, то в Києві ціни будь як в Нью-Йорку. Сарказм звісно
dr_bastm
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 05:54

  dr_bastm написав:Це ж фізика, ніщо нікуди не зникає і з нічого не виникає. Чим більше бомблять Харків, Херсон і Суми, тим там більше обвал цін, а в Києві, Ужгороді і Львові ріст. Якщо ті три прифронтові міста взагалі знесуть в труху, то в Києві ціни будь як в Нью-Йорку. Сарказм звісно


Боюсь що з наступного тижня феєєрверки по новій.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 06:20

  dr_bastm написав:Це ж фізика, ніщо нікуди не зникає і з нічого не виникає. Чим більше бомблять Харків, Херсон і Суми, тим там більше обвал цін, а в Києві, Ужгороді і Львові ріст. Якщо ті три прифронтові міста взагалі знесуть в труху, то в Києві ціни будь як в Нью-Йорку. Сарказм звісно

Глобально, якщо узагельнитии систематизувати. Тут не фізика, в якість управління.
Циркові клоуни, шофери-таксисти, весільні фотографи, КПРСівські чиновники, червоні директори - принципово не здатні управляти державою. Вони знесуть її в труху, в нуль, при такому управлінні.
На жаль, я не бачу жодного позитиву, в перспективі.
грушевський, петлюра, скоропадський - аплодують з могил нинішнім керманичам-дерибаничам.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 08:17

  Frant написав:
  Бетон написав:
  барабашов написав:Бетон
А деньги где? Точнее перевод на польского застройщика?

Польский застройщик не принимает деньги с помойки Вайз или револют.
Деньги я успел вывести на Польский счёт
гроші зароблені в Україні, в виводяться в Європу і Америку. І так вже 34 роки....

Я б з радістю прямо зараз свіфтом відправив гроші з Польщі до України.
Але влада так і не змогла забезпечити безпеку громадян за 35 років. Всі ці роки наші податки крали.
Тепер ми вивеземо гроші в більш безпечні держави, де влада змогла забезпечити безпеку

Все ж просто
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Національний банк України оприлюднив схвалену Радою з фінансової стабільності та Правлінням Національного банку Стратегію з розвитку іпотечного кредитування. Ця стратегія спрямована на розвиток ринкових механізмів, що дозволять зробити житло більш доступним для українців.

Як зазначають у НБУ, документ розроблено відповідно до узгодженої з Міжнародним валютним фондом концепції та передбачає низку інфраструктурних змін, щоб відкалібрувати державну підтримку відповідно до ринкових умов та створити ефективний житловий ринок.

Ключові цілі в межах Стратегії:

зниження рівня ризиків через упровадження масового продукту страхування воєнних ризиків та вдосконалення законодавчого регулювання будівництва житлової нерухомості;
забезпечення доступного і зрозумілого кредитування шляхом удосконалення моделі державної підтримки та стандартів розкриття інформації згідно з нормами ЄС;
посилення захисту прав кредиторів за допомогою оновлення процедур врегулювання проблемної заборгованості.
Крім того, подальший розвиток іпотечного кредитування та його масштабування забезпечить розробка та імплементація в українське законодавство секʼюритизації та випуску покритих облігацій.

Реалізація передбачених у Стратегії заходів покладається на Національний банк, уряд, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Важлива роль і Верховної Ради, яка має забезпечити відповідні зміни до законодавства.

Втілення більшості заходів Стратегії розпочнеться паралельно, але законодавчі реформи потребуватимуть більше часу. Для деталізації заходів буде розроблено Дорожню карту. Надалі Стратегія має стати елементом ширшої Житлової стратегії.

«Наша Стратегія з розвитку кредитування, схвалена рік тому, довела свою ефективність. Маємо нові домовленості з різними державними інституціями з метою дати поштовх розвитку ринкової іпотеки, — прокоментував Голова Національного банку Андрій Пишний. — Банки операційно та фінансово спроможні надати доступні кредити на купівлю житла для мільйонів українських громадян. Але для цього потрібні певні передумови, над створенням яких ми і будемо працювати».

https://3m2.ua/news/nbu-opublikuvav-str ... TkLPU1ej1Q
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 13:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

був нещодавно в Одесі, їх Гагарінське плато мені нагадало нашу Глибочицьку, взагалі одеситам треба на законодавчому рівні заборонити критику київської забудови з огляду на те, що і як будують у них
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:04

  kingkongovets написав:був нещодавно в Одесі, їх Гагарінське плато мені нагадало нашу Глибочицьку, взагалі одеситам треба на законодавчому рівні заборонити критику київської забудови з огляду на те, що і як будують у них

Так, маєте рацію. Заборонити критикувати те, що робиться в твоїх інтересах з порушеннями норм - це ж зараз в тренді)))
gonchik74
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