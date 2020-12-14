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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12400124011240212403
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:18

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:
  kingkongovets написав:був нещодавно в Одесі, їх Гагарінське плато мені нагадало нашу Глибочицьку, взагалі одеситам треба на законодавчому рівні заборонити критику київської забудови з огляду на те, що і як будують у них

Так, маєте рацію. Заборонити критикувати те, що робиться в твоїх інтересах з порушеннями норм - це ж зараз в тренді)))
не зрозумів посилу

зараз в тренді приїзжати з усіляких залуподрищенківськів і огульно критикувати Київ, зокрема його сучасну забудову, ігноруючи те що будується і відбувається в їх рідних містах і селах

а про те, що будують зараз те що люди готові купувати тут писалось вже стільки разів, що аж невдобно

як і про те, що найбільшими критиками сучасного будівництва є мешканці совкошлака, які не мають і ніколи не будуть мати кошти на купівлю житла в новобудах
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 14:48

  kingkongovets написав:був нещодавно в Одесі, їх Гагарінське плато мені нагадало нашу Глибочицьку, взагалі одеситам треба на законодавчому рівні заборонити критику київської забудови з огляду на те, що і як будують у них

Є таке. Що і як будують одеські забудовники свідчить про їх ненависть до міста. Вони бачать виключно будівельний майданчик з якого потрібно зрубити максимум грошей. Тічка. Більше їх взагалі ніщо не цікавить. + здебільшого вони належать вихідцям з дремучого совку, або відвертим селюкам з напівциганським смаком. Перші продовжуть будувати БПС та КТ в новій обгортці. Другі будують взагалі щось незрозуміле: суміш неокласіцизму, кубізму та циганського ро-ко-ко. Гарні будинки в Одесі, побудовані за останні 108 років, можна порахувати по пальцях.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:40

вічна бетоно цінність

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:був нещодавно в Одесі, їх Гагарінське плато мені нагадало нашу Глибочицьку, взагалі одеситам треба на законодавчому рівні заборонити критику київської забудови з огляду на те, що і як будують у них

Є таке. Що і як будують одеські забудовники свідчить про їх ненависть до міста. Вони бачать виключно будівельний майданчик з якого потрібно зрубити максимум грошей. Тічка. Більше їх взагалі ніщо не цікавить. + здебільшого вони належать вихідцям з дремучого совку, або відвертим селюкам з напівциганським смаком. Перші продовжуть будувати БПС та КТ в новій обгортці. Другі будують взагалі щось незрозуміле: суміш неокласіцизму, кубізму та циганського ро-ко-ко. Гарні будинки в Одесі, побудовані за останні 108 років, можна порахувати по пальцях.

а з іншого боку такий же піпл що це хаває
flyman
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