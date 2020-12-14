а з іншого боку такий же піпл що це хаває
Це коли бере в нахалбудному будинку нежитлове (підвальне) приміщення в якості квартири?
Чи «то другоє, ням-ням»?
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:19
flyman
Це коли бере в нахалбудному будинку нежитлове (підвальне) приміщення в якості квартири?
Чи «то другоє, ням-ням»?
Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вимальовується четвірка лідерів київських районів за обстрілами. Це Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Голосіївський райони. Найбезпечніше жити на Троєщині. На основі інформації з відкритих джерел ми проаналізували місця і час прильотів по Києву від початку війни. Не всі влучання відображені на нашій графіці — лише ті, про які повідомлялося офіційно. Але, попри це, дані дають змогу побачити певні закономірності.
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