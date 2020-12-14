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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12400124011240212403
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:19

flyman
а з іншого боку такий же піпл що це хаває


Це коли бере в нахалбудному будинку нежитлове (підвальне) приміщення в якості квартири?
Чи «то другоє, ням-ням»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 20:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вимальовується четвірка лідерів київських районів за обстрілами. Це Шевченківський, Святошинський, Солом’янський і Голосіївський райони. Найбезпечніше жити на Троєщині. На основі інформації з відкритих джерел ми проаналізували місця і час прильотів по Києву від початку війни. Не всі влучання відображені на нашій графіці — лише ті, про які повідомлялося офіційно. Але, попри це, дані дають змогу побачити певні закономірності.

https://texty.org.ua/articles/115345/ky ... H8X3I9eddA
kingkongovets
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  #<1 ... 12400124011240212403
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