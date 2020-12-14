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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12401124021240312404
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 10:22

  kingkongovets написав:
gonchik74 написав:
  kingkongovets написав:був нещодавно в Одесі, їх Гагарінське плато мені нагадало нашу Глибочицьку, взагалі одеситам треба на законодавчому рівні заборонити критику київської забудови з огляду на те, що і як будують у них

Так, маєте рацію. Заборонити критикувати те, що робиться в твоїх інтересах з порушеннями норм - це ж зараз в тренді)))
не зрозумів посилу

зараз в тренді приїзжати з усіляких залуподрищенківськів і огульно критикувати Київ, зокрема його сучасну забудову, ігноруючи те що будується і відбувається в їх рідних містах і селах

а про те, що будують зараз те що люди готові купувати тут писалось вже стільки разів, що аж невдобно

як і про те, що найбільшими критиками сучасного будівництва є мешканці совкошлака, які не мають і ніколи не будуть мати кошти на купівлю житла в новобудах

Не всем по жизни преолределено ездить на Феррари или даже Порше.
Ты сам то тоже не на Урсусе как у Микитася рассекаешь? Хотя мог бы теоретически потянуть.
Хотя многие переехали бы в новострой будь у нас человеческая ипотека, а не под 20% и с пересматриваевыми условиями кредитования со стороны кредитора(девалы это доказали).
Вообще сейчас основная проблема не в новострой переехать, а на рынок за картохой и подчерёвком с рублями не ходить(с нашими успешными полководцами и управленцами)
барабашов
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