RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12401124021240312404
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 10:22

  kingkongovets написав:
gonchik74 написав:
  kingkongovets написав:був нещодавно в Одесі, їх Гагарінське плато мені нагадало нашу Глибочицьку, взагалі одеситам треба на законодавчому рівні заборонити критику київської забудови з огляду на те, що і як будують у них

Так, маєте рацію. Заборонити критикувати те, що робиться в твоїх інтересах з порушеннями норм - це ж зараз в тренді)))
не зрозумів посилу

зараз в тренді приїзжати з усіляких залуподрищенківськів і огульно критикувати Київ, зокрема його сучасну забудову, ігноруючи те що будується і відбувається в їх рідних містах і селах

а про те, що будують зараз те що люди готові купувати тут писалось вже стільки разів, що аж невдобно

як і про те, що найбільшими критиками сучасного будівництва є мешканці совкошлака, які не мають і ніколи не будуть мати кошти на купівлю житла в новобудах

Не всем по жизни преолределено ездить на Феррари или даже Порше.
Ты сам то тоже не на Урсусе как у Микитася рассекаешь? Хотя мог бы теоретически потянуть.
Хотя многие переехали бы в новострой будь у нас человеческая ипотека, а не под 20% и с пересматриваевыми условиями кредитования со стороны кредитора(девалы это доказали).
Вообще сейчас основная проблема не в новострой переехать, а на рынок за картохой и подчерёвком с рублями не ходить(с нашими успешными полководцами и управленцами)
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5224
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 11:08

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:многие переехали бы в новострой будь у нас человеческая ипотека, а не под 20% и с пересматриваевыми условиями кредитования со стороны кредитора


якщо б у нас була нормальна дешева іпотека, то й ціни були б у такому космосі, що у тих «многіх» пупок би розвʼязався ще при спробі накопичити на даун пейнмент

зараз дійсно самий час купувати, але обвалісти як завжди усе провтикають, співаючи про скорий обвал і лякаючи себе і своїх однодумців страшними казками про майбутнє

а переїзд в нормальну локацію з притомною публікою (це зовсім необовʼязково має бути пафосний новобуд) дуже круто впливає на якість життя, я це проходив вже декілька разів, перший раз це був переїзд зі зйомної квартири на Лісовому в номенклатурну сталінку на Печерську, а останній раз це був переїзд з новобуду на оболонський набережній (вже не з совкошлаку в єбенях) в дореволюційний будинок в історичному центрі і це теж було дуже відчутно в плані якості життя, бо спальник є спальник, а центр є центр і пофіг на ті новобуди

а можна, звичайно, звинувачуючи Кличко, владу і кінгконговців в усіх своїх негараздах прожити життя в умовному хрущі на Борщазі чи Відрадному і не зробити нічого щоб щось в своєму житті змінити на краще
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11725
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 11:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не будет у нас ни падения(критического) цен на бетон, тем более более-менее новый, ни кратного роста с ипотекой под %5 к примеру.
Токио с ценой метра в несколько пересичных зарплат не приводить. Как и Мехико. Там пол-украины живёт и все рвутся туда.
По поводу покупать - у всех сейчас под подушкой 3-4 кирпича на ЯГ и подобное минимум лежит, которые ну вообще некуда деть?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5224
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 12:27

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:По поводу покупать - у всех сейчас под подушкой 3-4 кирпича на ЯГ и подобное минимум лежит, которые ну вообще некуда деть?


а коли це взагалі були такі часи шо по 3-4 сотки були в усіх?

зараз поріг входу в придатний під оренду 1к новобуд з ремонтом і наповненням - це десь 130К $

але, як на мене, в цьому бюджеті під оренду набагато привабливіше виглядає переведена з жилого фонду комерція в совковій вторинці по 2К$ за метр

але хто я такий, щоб мене слухати)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11725
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 12:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Конг - ты профессионал и весьма состоятельный профессионал.
По "шубам" я тоже много чего подрассказать. Рынок "шуб" сейчас менее востребован чем коммерция в гетто под разные "ломбарды" и "анализы"
Погугли как у нас поднялся Миша Гороховский 65г.р. и скупал ли он в отличии от тебя "подвалы".
И с какого "нуля" он стартанул
В вашем сегменте тоже много нюансов.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5224
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 12:52

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:Погугли как у нас поднялся Олег Гороховский 65г.р(не с моно естественно) и скупал ли он в отличии от тебя "подвалы".
В вашем сегменте тоже много нюансов.


я починав в нерухомості не з купівлі підвалів, а з розселення багатокімнатних комуналок на перших поверхах дореволюційних будинків і переведення їх в нежитловий фонд, всі мої підвали (2 шт) дістались мені як довіски до них, в мене правда був один цоколь, але і його я теж продав в 2006му, про що зараз шкодую

зи: про Гороховського не мені, а Демʼяну розповідай, він впевнений що в 90х гроші роздавали усім бажаючим, віддаючи перевагу найтупішим, а розумним не давали і тому у нього упереджене ставлення до бізнесменів 90х)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11725
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 13:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Это больше для молодёжи.

Старайтесь менять окружение.
И вы изменитесь сами, если не хватает собственной амбициозности и харизмы.
Человек- субьективен и не живёт во всем городе сразу, не электрон, который одновременно во всей области орбиты.
Выбросьте из головы совкошлаковые устои, подкопите денег, переедьте не просто в новый жк, а в новое общество, которое будет мотивировать к лучшей жизни, к лучшей форме.
Оглянувшись, вы увидите людей, в хорошей физической форме, красивых, в хорошей одежде. Вы заведёте с ними знакомства.
По вечерам вы всем двором будете играть в футбол или волейбол.
В грейте играют в теннис.

Ну есть отстойные рагульные архитектурные решения аркады, риела и прочих совко д..очеров.

Столица, IB Alliance, кан и прочие строят на достойном уровне. Пройдитесь по территории. Европейский уровень благоустройства.
Точность строительства достигает 0.5 м2 с проектным. Качество строительства часто выше, например, польского, где фасады просто помазаны белой краской.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5324
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12401124021240312404
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2531, 2532, 2533
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25326 17108479
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лип, 2025 16:26
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6471917
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 70622
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6625)
19.07.2025 11:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.