Платний в’їзд у місто впроваджується з кількох головних причин — це не просто спосіб зібрати гроші, а інструмент для управління транспортом, покращення екології та якості життя в місті. Ось основні цілі:
1.
Зменшення заторів
Основна мета — зменшити кількість приватного транспорту у центрі міста.
Плата спонукає людей пересісти на громадський транспорт, велосипед або йти пішки.
Результат — менше пробок, швидший рух, ефективніше використання доріг.
2.
Поліпшення якості повітря
Менше машин = менше викидів CO₂, оксидів азоту, пилу.
Це важливо для здоров’я людей, особливо в містах з густою забудовою та поганою вентиляцією.
3.
Зменшення шуму та вібрацій
Менше трафіку = тихіше середовище, особливо в історичних центрах чи житлових районах.
Це підвищує комфорт мешканців і туристів.
4.
Фінансування громадського транспорту
Отримані кошти часто інвестують у метро, трамваї, електробуси, велоінфраструктуру.
Це створює кращу альтернативу приватному авто.
5.
Збереження історичних центрів
Старі міські частини страждають від інтенсивного руху — тремтять фасади, руйнується бруківка.
Платний в’їзд дозволяє зберегти культурну спадщину.
6.
Раціональне використання простору
Замість багатьох авто і паркувань — більше скверів, пішохідних зон, кав’ярень, велодоріжок.
Лондон, Велика Британія
Зона Congestion Charge Zone діє з 2003 року в центрі міста.
Плата: £15 на день.
Час дії: з понеділка по п’ятницю, 7:00–18:00.
Мета: зменшення трафіку в центрі.
Результат: трафік зменшився на 15–20%.
Стокгольм, Швеція
Введено постійно з 2007 року.
Вартість: €1–2 за в’їзд, залежно від часу доби.
Оплата автоматично через номери авто.
Результат: зменшення трафіку на 20–25%, покращення якості повітр
Мілан, Італія
Зона Area C в історичному центрі з 2012 року.
Плата: €5 за в’їзд буднями.
Електромобілі — безкоштовно.
Транспорт з високими викидами — взагалі не пускають.
Осло, Норвегія
В’їзд платний ще з 1990-х, реформа у 2019 році.
Ціна варіюється: більше в години пік.
Частина коштів — на громадський транспорт.
Вплив: зменшення кількості авто і розвиток велоінфраструктури.
Сінгапур
Найстаріша система у світі (з 1975).
Сучасна — електронна ERP-система: зчитує номер авто та автоматично знімає плату.
Вартість залежить від часу та завантаженості дороги.
Результат: контрольована кількість транспорту, швидке пересування.
Нью-Йорк, США (планується)
Планували ввести плату за в’їзд на Мангеттен (нижче 60-ї вулиці).
Станом на 2025 рік запуск відкладено, але обговорення триває.
Ціль: зменшити затори та профінансувати метро.
Токіо, Японія
Не має прямої плати за в’їзд, але запроваджено високі збори за паркування та володіння авто, що має подібний ефект — менше авто в центрі.