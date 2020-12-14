kingkongovets, яка країна зупинила будівництво доріг як кличкобанда?
Придумай якусь брехню для виправдання зупинки будівництва метро.
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Додано: Нед 20 лип, 2025 16:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
kingkongovets, яка країна зупинила будівництво доріг як кличкобанда?
Придумай якусь брехню для виправдання зупинки будівництва метро.
Додано: Нед 20 лип, 2025 16:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Чи допомагає розширення доріг і будівництво нових розв’язок позбутися заторів?
Коротка відповідь — майже ніколи. Більшість якісних емпіричних досліджень показує, що додаткова пропускна спроможність зникає дуже швидко через індукований попит: люди й компанії починають їздити частіше, далі чи в «пікові» години саме тому, що стало зручніше. У результаті затори повертаються, а іноді стають ще гіршими.
Чому розв’язки рідко рятують
Переміщують, а не усувають «пляшкове горло». Вужчий сегмент мережі з’являється далі за течією—і потік знову стопориться.
Затори «розмазуються» у просторі та часі. Саме тому їх суб’єктивно може стати більше навіть при тій самій середній швидкості.
Економіка володіння авто. Дешевше стати автомобілістом, коли дорога ширша й парковка безплатна, тому парк машин зростає швидше.
Що реально працює проти заторів
Конгестійний/зональний збір (Лондон, Стокгольм) -5 % … -20 % трафіку в центрі; ощадження часу та CO₂.
PMC
Розвиток громадського транспорту й BRT Метазаналіз 2024 р. показав стійке зменшення VKT та частки поїздок автівкою.
trid.trb.org
Активна мобільність (веломережа, LTN) Скорочує короткі поїздки—найконфліктніші в заторах.
familycycling.co.uk
Динамічне ціноутворення паркування, робота з попитом (TDM) Перенесення частини поїздок поза пік, перехід на карпул/віддалену роботу
Висновок
Розширення доріг і спорудження нових розв’язок може дати короткочасне полегшення, але вже за місяці або пару років ефект нівелюється. Дорога «приваблює» додаткові поїздки так само, як новий міст притягує новий трафік. Надійніше зменшують затори інструменти, що працюють з самим попитом на поїздки — зокрема, платний в’їзд, якісний громадський транспорт, вело‑ та пішоінфраструктура й розумна тарифікація паркування. Саме тому міста, що прагнуть довгостроково знизити затори, переключають ресурси з бетону на керування попитом і альтернативні види мобільності.
Додано: Нед 20 лип, 2025 16:15
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
кличкобанда зупинила будівництво доріг в країні?!
бл, лікуйся
Додано: Нед 20 лип, 2025 16:42
В світі живуть дебіли які вкладають трильйони в дороги, їм треба вчитися у урбанастів і кличкобанди як економити гроші
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:13
О, где-то передрал текст и думаешь, что уже стал квалифицированным урбанистом?
Наверняка ты даже не видишь отличий между европой, америкой и Киевом в плане трафика. В развитом европейском/американском городе действительно ценой въезда/запретами можно стимулировать отказ от частных автомобилей в пользу общественного транспорта. Но не в Киеве! Ибо тут общ. транспорт абсолютно не развит и заменить личный автомобиль не способен от слова "совсем". Также к Киеву неприменима фраза
.
Это в штатах так, но не у нас. У нас все авто и так уже на дороге(ибо нет варианта перемещаться иначе). И гипотетические свежесделанные дороги станут в заторах только по мере увеличения количества самих жителей(т.е. строительства очередных новых преступных ЖК). Т.е. если строить дороги, но при этом на этих территориях НЕ СТРОИТЬ новых ЖК - ситуация будет прямо пропорционально УЛУЧШАТЬСЯ. Но поскольку ситуация развивается ровно наоборот - заторы будут только больше.
Та же ситуация с парковками на ночь - чтоб люди не бросали авто в дворах, на улицах, нужно чтоб в пешей доступности были автостоянки на это кол-во автомобилей, а потом уже штрафами, эвакуаторами заставлять народ ставить авто на платные стоянки. Но эти платные стоянки уже не построишь, т.к. все свободные места уже заняты ЖК-новостроями, разрешения на строительство которых уже дали киевские власти. Все, тупик, проблема уже нерешаема, хотя еще лет 10 назад была вполне решаема.
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:17
Дороги будують не для того, щоб більша кількість людей купила собі євробляху під жопу і каталася на роботу і з роботи. В багатьох країнах розвивають саме міжміське дорожне сполучення для того, щоб посилити економічні зв'язки між регіонами, покращити логістику товарів, розвиток нових бізнесів тощо. Приклад, який бізнес можна на цьому побудувати чи розширити - Нова Пошта, Розетка, Епіцентр, це тільки те, що зараз спадає на думку.
А в містах логічно розвивати громадський транспорт, щоб було зручніше сісти в автобус чи тролейбус, а не пхатися на машині. Ну і з розвитком таких факторів, як онлайн-робота, інтернет-торгівля та розвиток інфраструктури необхідність їздити на авто теж зменшується.
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:32
Галактон еще в 2015 работал как завод. А Кличко у власти с 2014. Поэтому "блага" от Столицы за изменение целевого назначения земли получали люди его немолодой команды.
Понятно , что сам Виталий Владимирович не при чем, он просто ширма, зиц-председатель, ему с тех "благодарностей" от Столицы-Групп и Сникерс наверняка не купили.
Додано: Нед 20 лип, 2025 17:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
це просто чат джипиті, бгг)
та й звідки тобі, бідосі, знати про що я думаю?)
я спочатку чомусь був про тебе більш високої думки, а зараз бачу що ти просто ще один примітивний і злий на весь світ Шаріков
на цьому дискусію припиняю, пояснювати щось людині, яка не бажає нічого розуміти не бачу сенсу
Додано: Нед 20 лип, 2025 18:02
легко гуглится - 25 февраля 2014 было завялено решение о переносе производства
а когда в руководстве началось обсуждение и с чем оно связано, можно толко гадать
не был тогда кличко и близко мером
разве что слухи о нем как возможном мэре уже внушали ужас )
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