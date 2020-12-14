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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12406124071240812409
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 18:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:в Києві більш-менш нормальний громадський транспорт, який з впровадженням виділених ліній став доволі стабільно ходити, це тобі не штати де без машини нікуди, так що не треба скиглити

по півгодини танець пінгвіна зранку та ввечері на пересадочних станціях метро давно відтанцьовував?
не у всіх клаустрофобія як у тебе, нічого там страшного нема
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:О, где-то передрал текст и думаешь, что уже стал квалифицированным урбанистом?
Наверняка ты даже не видишь отличий между европой, америкой и Киевом в плане трафика. В развитом европейском/американском городе действительно ценой въезда/запретами можно стимулировать отказ от частных автомобилей в пользу общественного транспорта. Но не в Киеве! Ибо тут общ. транспорт абсолютно не развит и заменить личный автомобиль не способен от слова "совсем". Также к Киеву неприменима фраза
Більшість якісних емпіричних досліджень показує, що додаткова пропускна спроможність зникає дуже швидко через індукований попит: люди й компанії починають їздити частіше, далі чи в «пікові» години саме тому, що стало зручніше. У результаті затори повертаються, а іноді стають ще гіршими.
.
Это в штатах так, но не у нас. У нас все авто и так уже на дороге(ибо нет варианта перемещаться иначе). И гипотетические свежесделанные дороги станут в заторах только по мере увеличения количества самих жителей(т.е. строительства очередных новых преступных ЖК). Т.е. если строить дороги, но при этом на этих территориях НЕ СТРОИТЬ новых ЖК - ситуация будет прямо пропорционально УЛУЧШАТЬСЯ. Но поскольку ситуация развивается ровно наоборот - заторы будут только больше.
Та же ситуация с парковками на ночь - чтоб люди не бросали авто в дворах, на улицах, нужно чтоб в пешей доступности были автостоянки на это кол-во автомобилей, а потом уже штрафами, эвакуаторами заставлять народ ставить авто на платные стоянки. Но эти платные стоянки уже не построишь, т.к. все свободные места уже заняты ЖК-новостроями, разрешения на строительство которых уже дали киевские власти. Все, тупик, проблема уже нерешаема, хотя еще лет 10 назад была вполне решаема.
Та половина Києва все життя живе без власного авто, але "замінити власне авто неможливо зовсім". Корону трохи треба поправити просто:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 19:13

  pesikot написав:
  fox767676 написав:почитал по диагонали дискуссию
не согласен со всеми




Песик, возьми с полки косточку, ты угадал к чему референс с 1 ноты
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 03:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хер виспишся
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 04:06

  Investor_K написав:Хер виспишся

Закономерный итог правления крепких бесхозяйственников.
11 лет войны - ни собственных баллистических ракет, ни дальних БПЛА в заметном количестве.
И 5-дневная рабочая неделя, а не 6-7 дневная. Клоуны и популисты продолжают дерибанить и сдавать территорию. На благо, ещё есть что просырать, остатки советского наследства.

Никчемные уроды, слуги Российской и Австро-Венгерской империй, которые неспособны построить свое эффективное государство.

Бесхозяйственность и коррупция - они повсюду, норма на анархической территории.

"Киев можно смело назвать городом недостроев и долгостроев. Сейчас в Украине 150 недостроенных объектов, почти половина ‒ в столице. В 70 недостроях разной стадии простаивают около 18 000 квартир, за большинство из которых уже заплачены деньги, рассказывает LIGA.net директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук.

За каждой из замороженных строек скрывается история мошенничества или банкротства застройщика, а также сотни финансовых, а часто и личных трагедий инвесторов.

Осенью 2020-го о недостроях в Киеве будут вспоминать часто ‒ недавнее банкротство банка Аркада "подарило" Киеву еще три недостроенных ЖК.*
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 04:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Придурок. Я не із за цього погано сплю.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 05:01

  Investor_K написав:Придурок. Я не із за цього погано сплю.

Троя безпечна. Нічого нас тут жалобити.
Біля будинку уламок великий приземлився. Здається на нижніх поверхах мінуснуло вікна , ну і власники автівок щось другу годину ходять біля них, мабуть не все добре.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 06:34

  Investor_K написав:Я не із за цього погано сплю.

Перестань скиглити!

НароТ сам обрав цю владу, клоунів-популвстів і шоферів.
Яка нічого реально не вміє і не може. Навіть напружити своє населення, щоб воно масово точило мінометні міни в гаражах, а пенсіонери плели сітки для ЗСУ.

Невзоров прекрасно описав російську еліту, олігархів, російських "слуг народу".
Найприклдьніше в тексті, якщо замінити прізвища російських олігархів на анархічних, замість кремля - охвіс прєзєдента - побачимо цікаву картинку

"💡
В Госдуме предложили изъять активы олигархов для покрытия дефицита бюджета
Только за прошлый год состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось на $25 млрд. Если национализировать те источники доходов, которыми пользуются олигархи, этих денег будет «достаточно, чтобы решить экономические проблемы»,
— заявил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Николай Арефьев.

Под рубиновыми звездами зашевелились мыслишки о раскулачивании олигархов РФ.
Те ухмыляются. Не верят в возможность такого интересного поворота своей судьбы.
Они так преданно лебезили, так усердно питали этажи Кремля баулами с наличкой, что уверены в вечной благодарности правящих чекистов.
Все дело в том, что русский олигарх -наивен, как новорожденная макака.Те тоже, в любой обезьяне видят «маму».
Убаюканы дерипаски и собственной респектабельностью.
Все они мнят себя тайными, но незаменимыми шестеренками кремлизма. Балдеют, дураки от «статуса».
Но «тузы» они лишь в собственном воображении. А для путина они -тузики.
И он, как корейский повар ласково смотрит на собачку, прикидывая «в суп или на студень».
Олигархи -такой же расходный материал, как и окопные орки. Все фигуранты будущего раскулачивания абсолютно беззащитны.
А расправа с ними неминуема по множеству причин.
Помимо таких мелочей, как «миллиарды денег», народ очень любит вкус парного одигаршьего мяса.
Рассадка фридманов на колы гарантирует овации масс и общенародное чувство «восстановленной справедливости».
Впрочем, на колу хорошо думается. Как правило, там и приходят золотые мысли о неверно выбранной стороне.
Невзоров"
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 лип, 2025 06:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 06:46

  Frant написав:
  Investor_K написав:Я не із за цього погано сплю.

Перестань скиглити!

НароТ сам обрав цю владу, клоунів-популвстів і шоферів.
Яка нічого реально не вміє і не може. Навіть напружити своє населення, щоб воно масово точило мінометні міни в гаражах, а пенсіонери плели сітки для ЗСУ.

Чмо. Ти не володієш питаннями і тому верзеш ніненітницю
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 06:49

  Investor_K написав:
  Frant написав:
  Investor_K написав:Я не із за цього погано сплю.

Перестань скиглити!

НароТ сам обрав цю владу, клоунів-популвстів і шоферів.
Яка нічого реально не вміє і не може. Навіть напружити своє населення, щоб воно масово точило мінометні міни в гаражах, а пенсіонери плели сітки для ЗСУ.

Чмо. Ти не володієш питаннями і тому верзеш ніненітницю

Простак, пиши листа зєрмакам, чому "вайни нє будєт", чому ремонтують дороги і міняють плитку в метро під час війни, де власні балістичні ракети і дальні БПЛА, де власне ПВО, і взагалі, чому у пшенично олійній державі у інженера зарплата менша ніж у сантехніка!
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