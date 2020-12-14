не у всіх клаустрофобія як у тебе, нічого там страшного немаflyman написав:
по півгодини танець пінгвіна зранку та ввечері на пересадочних станціях метро давно відтанцьовував?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 лип, 2025 18:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
не у всіх клаустрофобія як у тебе, нічого там страшного нема
Додано: Нед 20 лип, 2025 19:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Та половина Києва все життя живе без власного авто, але "замінити власне авто неможливо зовсім". Корону трохи треба поправити просто:)
Додано: Нед 20 лип, 2025 19:13
Додано: Пон 21 лип, 2025 03:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Хер виспишся
Додано: Пон 21 лип, 2025 04:06
Закономерный итог правления крепких бесхозяйственников.
11 лет войны - ни собственных баллистических ракет, ни дальних БПЛА в заметном количестве.
И 5-дневная рабочая неделя, а не 6-7 дневная. Клоуны и популисты продолжают дерибанить и сдавать территорию. На благо, ещё есть что просырать, остатки советского наследства.
Никчемные уроды, слуги Российской и Австро-Венгерской империй, которые неспособны построить свое эффективное государство.
Бесхозяйственность и коррупция - они повсюду, норма на анархической территории.
"Киев можно смело назвать городом недостроев и долгостроев. Сейчас в Украине 150 недостроенных объектов, почти половина ‒ в столице. В 70 недостроях разной стадии простаивают около 18 000 квартир, за большинство из которых уже заплачены деньги, рассказывает LIGA.net директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук.
За каждой из замороженных строек скрывается история мошенничества или банкротства застройщика, а также сотни финансовых, а часто и личных трагедий инвесторов.
Осенью 2020-го о недостроях в Киеве будут вспоминать часто ‒ недавнее банкротство банка Аркада "подарило" Киеву еще три недостроенных ЖК.*
Додано: Пон 21 лип, 2025 04:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Придурок. Я не із за цього погано сплю.
Додано: Пон 21 лип, 2025 05:01
Додано: Пон 21 лип, 2025 06:34
Перестань скиглити!
НароТ сам обрав цю владу, клоунів-популвстів і шоферів.
Яка нічого реально не вміє і не може. Навіть напружити своє населення, щоб воно масово точило мінометні міни в гаражах, а пенсіонери плели сітки для ЗСУ.
Невзоров прекрасно описав російську еліту, олігархів, російських "слуг народу".
Найприклдьніше в тексті, якщо замінити прізвища російських олігархів на анархічних, замість кремля - охвіс прєзєдента - побачимо цікаву картинку
"💡
В Госдуме предложили изъять активы олигархов для покрытия дефицита бюджета
Только за прошлый год состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось на $25 млрд. Если национализировать те источники доходов, которыми пользуются олигархи, этих денег будет «достаточно, чтобы решить экономические проблемы»,
— заявил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Николай Арефьев.
Под рубиновыми звездами зашевелились мыслишки о раскулачивании олигархов РФ.
Те ухмыляются. Не верят в возможность такого интересного поворота своей судьбы.
Они так преданно лебезили, так усердно питали этажи Кремля баулами с наличкой, что уверены в вечной благодарности правящих чекистов.
Все дело в том, что русский олигарх -наивен, как новорожденная макака.Те тоже, в любой обезьяне видят «маму».
Убаюканы дерипаски и собственной респектабельностью.
Все они мнят себя тайными, но незаменимыми шестеренками кремлизма. Балдеют, дураки от «статуса».
Но «тузы» они лишь в собственном воображении. А для путина они -тузики.
И он, как корейский повар ласково смотрит на собачку, прикидывая «в суп или на студень».
Олигархи -такой же расходный материал, как и окопные орки. Все фигуранты будущего раскулачивания абсолютно беззащитны.
А расправа с ними неминуема по множеству причин.
Помимо таких мелочей, как «миллиарды денег», народ очень любит вкус парного одигаршьего мяса.
Рассадка фридманов на колы гарантирует овации масс и общенародное чувство «восстановленной справедливости».
Впрочем, на колу хорошо думается. Как правило, там и приходят золотые мысли о неверно выбранной стороне.
Невзоров"
Востаннє редагувалось Frant в Пон 21 лип, 2025 06:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 лип, 2025 06:46
Чмо. Ти не володієш питаннями і тому верзеш ніненітницю
Додано: Пон 21 лип, 2025 06:49
Простак, пиши листа зєрмакам, чому "вайни нє будєт", чому ремонтують дороги і міняють плитку в метро під час війни, де власні балістичні ракети і дальні БПЛА, де власне ПВО, і взагалі, чому у пшенично олійній державі у інженера зарплата менша ніж у сантехніка!
Зараз переглядають цей форум: Investor_K і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|