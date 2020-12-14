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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12409124101241112412
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 12:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:kingkongovets
Це натяк на е/е (наче тимчасового не актуально) , чи небезпеку шахедів для верхніх поверхів?
я хз, мабуть і те і те
але «видові» квартири на високих поверхах зараз не дуже актуальні, а ось сталінки і навіть хрущі з газовими колонками і більш менш свіжим ремонтом йдуть на ура
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 12:17

kingkongovets
Мабуть знову (з думками про зиму) нарід починає переживати за е/е в електричних (без альтернативи) хмарочосах.
«Нушош», якщо я наважусь свою здати , то на борту буде 5 кВт енергії. Для віялових абсолютно вистачить, а для повних блекаутів то зрозуміло що торба.
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 13:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ждём новую идиому «квартира на первом этаже с возможностью выкопать колодец»

в центре в принципе квартир относительно мало, дома малоэтажные, засилье админзданий и тд
плотность жилья на квадратный километр на золотых воротах наверное 1/10 от таковой на трое
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 14:53

  kingkongovets написав:підсумовуючи - якщо живеш в єбенях, то або зніми корону і користуйся громадським транспортом і будь готовим до черг в поліклініках і супермаркетах, або думай як заробити і переїхати в нормальну локацію, де цих проблем немає і поруч є метро

чимось завжди доводиться жертвувати, або грошима, або комфортом і роками власного життя, пройобаними в чергах і заторах - хіба це не очевидно?

або хіба так тільки в Києві?

Є в Чернігові мікрорайон Масани, в якому присутні проблеми віддаленного мікрорайону, але купити житло можно дешевше

Забудовується геть майже все, з паркуванням проблеми, 2 супермаркети

Головна проблема - зранку виїхати з мікрорайону
Тому що дорога з мікрорайону проходить через тонель під (не над) ж.д. полотном, спроектованим під потреби 1960-х років - 1 полоса туди, 1 полоса зворотньо

Навіть громадський транспорт не допоможе, тому що буде стояти в тій самій корці
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ужас
Дешевше буде?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:03

Мне абсолютно все равно, под каким флагом в примитивном аграрном придатке Африки - будет коррупция.
Лишь бы был мир и электричество.
Зарплаты в размере 200-300 дол/мес все равно будут. Так что с голоду не умрем.
П.С. Мертворожденность проекта - очевидна. Причем второй раз, за 100 лет. Я это отмечал ещё в 2011-2013. Украинская псевдоэлита - реально необучаемая и неспособна к чему либо, сложнее управления сельского колхозного клуба
Frant
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