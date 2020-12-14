Додано: Чет 24 лип, 2025 07:53

Хомякоид написав: Бетон написав: К моему удивлению, перемещение по Киеву это вообще, как оказалось, одно из самых удобных в Европе. В Варшаве 5 километров я ехал час, полтора.

Поверьте, Киев очень удобен для перемещения и это не смотря на отсутствие новой кольцевой дороги (обходной)

А всё потому, что Европа - растянута в плане из-за всеми любимой малоэтажности.





Медицина? Государственная медицина может только калечить.

Только частная.

Образование? Особенно дошкольное- оно отсутствует в принципе. Только частные детсады. В них водят детей даже гос чиновники.

Школа лучше частная.

Высшее образование только европейское. К моему удивлению, перемещение по Киеву это вообще, как оказалось, одно из самых удобных в Европе. В Варшаве 5 километров я ехал час, полтора.Поверьте, Киев очень удобен для перемещения и это не смотря на отсутствие новой кольцевой дороги (обходной)А всё потому, что Европа - растянута в плане из-за всеми любимой малоэтажности.Медицина? Государственная медицина может только калечить.Только частная.Образование? Особенно дошкольное- оно отсутствует в принципе. Только частные детсады. В них водят детей даже гос чиновники.Школа лучше частная.Высшее образование только европейское.



Не знаю як там в Києві, але в Німеччині я по автобанах по всій країні вільно пересуваюсь. Затори ну дужі рідке явище.

В великих містах Німеччини таких як Кьолн та Берлін я практикував так. Доїзжав до кінцевої метро або приміського потяга, залищав машину, і на громадському транспорті.

Працює на відмінно.



В Варшаві не знаю, не бував.

Але якщо Німеччину порівнювати з Україною в платі транспорту, різниця на порядок в плані зручності і часу добирання.



Так що згоден в плані траспорту хто каже що Київ це клоака. В порівнянні звісно з цивілізацією. Не знаю як там в Києві, але в Німеччині я по автобанах по всій країні вільно пересуваюсь. Затори ну дужі рідке явище.В великих містах Німеччини таких як Кьолн та Берлін я практикував так. Доїзжав до кінцевої метро або приміського потяга, залищав машину, і на громадському транспорті.Працює на відмінно.В Варшаві не знаю, не бував.Але якщо Німеччину порівнювати з Україною в платі транспорту, різниця на порядок в плані зручності і часу добирання.Так що згоден в плані траспорту хто каже що Київ це клоака. В порівнянні звісно з цивілізацією.

Когда-то я думал что в НЙ невозможна жизнь без постоянных стояний в пробках.На самом деле нет.Да, отлично работающий ОТ. Но именно пробок, когда все стоит (не то, что все подумали) я не видел ни разу. Несколько раз были аварии, которые затрудняли движение. Но не парализовывали. Бывает "траффик" - когда плотное движение. НО "ДВИЖЕНИЕ" и не со скоростью черепахи.В Киеве у меня были постоянны многочасовые пробки.Где угодно и когда угодно. На Окружной, в центре, на Победы, на ЛБ, на Петровке. На маленьких улочках и больших магистралях.Почему в НЙ так получается, а в Киеве - нет?Потому что грамотно организованное движение, потому что несмотря на плотную застройку, даже в центре Манхеттена, количество автомобилей не превышает пропускную способность проезжей части.А про низкоэтажную застройку, которую не любит Бетон - так это-ж наверное дикость, когда можно свободно ехать в любое время дня и ночи с максимально разрешенными всего навсего 25 милями в час? Надо чтобы было с кем в пробке поперемигиваться?Почему в Киеве постоянно ремонтируют асфальт на одних и тех-же участках?Каждый год. Почему из-за этого пробки? Почему в НЙ это ремонтируют раз в много лет и по ночам? Так чтобы не мешать движению? И дороги намного лучше киевских, хотя считается, что в НЙ плохие дороги по сравнению с остальной Америкой.И еще. В НЙ есть такое понятие в градостроительстве как зональность, в каждой определенной зоне обязаны соблюдаться требования по этажности.При очень либеральной разрешительной системе на разного рода строительства и очень либеральные нормы. Вот казалось-бы, масса одноэтажных домов и таунхомов в 1-2-3 этажа. Много одноэтажных маленьких магазинчиков. Это-ж Клондайк. Купить дом за миллион-два, снести и построить свечку в 30-40 этажей. Фига.Купить можно, получить разрешение на снос - не проблема, получить пермит на строительство на месте частного дома 3-5 этажного многоквартирного - не сложно.Его фасад, проект и тп - мало кого волнует.А вот свечку поставить - нет! Потому что инфраструктура не расчитана на резкое увеличение населения. Школы, дороги, канализация, водопровод, ОТ. Это городское и никто не даст сесть на голову городу.Есть зоны, где ведется много-много этажная застройка, но это очень заранее планируется и под это ЗАРАНЕЕ готовится инфраструктура.Построили 5 небоскребов и теперь переполнена местная школа? Не может быть!Или реконструируют существующую школу или построят новЫЕ (так как нужны и элементари и мидл как минимум, а хай скул можно уже и в другой локации посещать).