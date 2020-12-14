проспект победы в Киеве 10 лет уже отлично стоит без единой трещинки под огромной нагрузкой тысяч машин
ибо делали турки, даже рабочие оттуда были)
та и наши, где делают по человечески, стоит хорошо. и долго
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 лип, 2025 11:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
проспект победы в Киеве 10 лет уже отлично стоит без единой трещинки под огромной нагрузкой тысяч машин
ибо делали турки, даже рабочие оттуда были)
та и наши, где делают по человечески, стоит хорошо. и долго
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