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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12411124121241312414
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 11:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

проспект победы в Киеве 10 лет уже отлично стоит без единой трещинки под огромной нагрузкой тысяч машин
ибо делали турки, даже рабочие оттуда были)
та и наши, где делают по человечески, стоит хорошо. и долго
smdtranz
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