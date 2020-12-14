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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 25 лип, 2025 12:06
rjkz написав: Бетон написав:
Rjkz.
Вы правы.
1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.
2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
Я вас может удивлю, но тут не обычный бетон, а полимербетон.
Он набирает 80-90% прочности за несколько часов.
Асфальт тоже применяется. Но он не сходит вместе со снегом каждый год.
Кстати, о снеге.
НЙ - очень бедный город, тут нет таких о(у)даренных хозяйственников как киевский боксер, который каждый год закупает десятки новых единиц снегоуборочной техники. Хотя тут бывают порой такие метели, что по колено в снегу идешь. Но любой снегопад тут воспринимается как стихийное бедствие - машины посыпают солью накануне и убирают снег непрерывно во время и после снегопада. В школах отменяют занятия, а автобусы и грузовики ездят с цепями на колесах.
Как же так? Почему не закупается снегоуборочная техника???
Просто на мусорные грузовики цепляется навесное оборудование и "легким движением руки" мусорный грузовик становится снегоуборочным.
Куда тем американским нищебродам до киевского размаха?
Про полимеры я не удивлён. Ожидаемо. У бетона способности к сопротивлению деформациям растяжения или расширения этим вроде как и модифицируют (кроме армирования)
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 12:10
fox767676 написав: smdtranz написав:
даже москва вдвое меньше содержит свечек.
єто уже гон
если вы ориентируетесь на SkyscraperPage то просто его основные контрибуторы - киевляне. Они внесли туда каждую киевскую БПС-ку ))
Москва значительно высотнее, но высотки там на класс лучше
хз, но даже там на карте не отмечен ни голден парк, ни зеленый остров например
может, конечно, карта высоток города и их список это разные вещи, но факт остается фактом, панорама Киева это частокол из свечек.
причем почти все именно жилые, ну и недостроев еще сотня минимум наберется
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 12:21
kingkongovets написав: _hunter написав:
Но это же БРЕД: _вся_ транспортная инфраструктура в Штатах построена вокруг автомобиля.
И если уж "общак" сравнивать - его нужно сравнивать с "общаком" в Европе - например в Амстердаме.
майже вся, глибше вивчайте питання
справжня маячня - це безапеляційні огульні висновки
в НЙ, Бостоні, Чикаго, Вашингтоні, ЛА та Сан-Франциско громадський транспорт доволі розвинений
Ок -- майже вся. (если в процентах считать - оно, интересно, хоть один % наберет -- или таки можно до 100% округлить?..)
Но то - такэ. А по основной части -- будут комментарии?
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 12:25
_hunter написав:
А по основной части -- будут комментарии?
нормально сформулюйте питання і я спробую на нього відповісти
і розмова була саме про НЙ
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:00
kingkongovets написав: _hunter написав:
А по основной части -- будут комментарии?
нормально сформулюйте питання і я спробую на нього відповісти
Формулирую. Почему вы хотите посмотреть на это:
kingkongovets написав:
до речі я б дуже хотів подивитись, як наші громадяни, які пересуваються виключно на власних автівках, бо вважають київський транспорт надолугим, нерозвинутим і недостойним перевозити їз дорогоцінні дупи, їздять на ньюйоркському обриганому сабвеї разом з криміналітетом, бомжами і наркоманами
-- ведь "вважають київський транспорт надолугим" по сравнению _не только_ (и даже вопреки) с транспортом NY. Почему вы не хотите посмотреть как ровно те же громадяни езят в комфортном кондиционированном метро Амстердама -- без бомжей и наркоманов?
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:05
kingkongovets написав:
Бетон написав:Rjkz.
Вы правы.
1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.
2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
повна маячня
ти мабуть ніколи не стояв і не чекав по півдня на фрівеї поки попереду розтягнуть побиті машини
в штатах є і асфальтовані дороги і бетонні, але бетонні з їх стиками - повне гівно по комфорту, а проблема українських доріг в першу чергу в нашому кліматі, коли температура багато разів на рік перескакує в різних напрямках позначку 0 дорожне покриття не може не руйнуватись, тобі в інституті про це не казали?
до речі в штатах мости і дороги ремонтують постійно, а у нас люди чомусь свято впевнені, що їх можна відремонтувати раз і назавжди, там люди слухняно сприймають постійні констракшени і звужені заради цього дороги, а у нас при кожному ремонті одразу ж починаються обурені зойки и рефлексія про «відмивання грошей»
до речі я б дуже хотів подивитись, як наші громадяни, які пересуваються виключно на власних автівках, бо вважають київський транспорт надолугим, нерозвинутим і недостойним перевозити їз дорогоцінні дупи, їздять на ньюйоркському обриганому сабвеї разом з криміналітетом, бомжами і наркоманами та сплачують за користування приватним авто в місті стільки ж, скільки там, як вони там будуть обурюватись на відсутність парковок і т д - там тому і заторів таких як у нас нема, бо людей давно відучили пертися в місто на авто
Якщо не помиляюсь -це 30 діб
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:11
rjkz написав: Бетон написав:
Rjkz.
Вы правы.
1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.
2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
Я вас может удивлю, но тут не обычный бетон, а полимербетон.
Он набирает 80-90% прочности за несколько часов.
Асфальт тоже применяется. Но он не сходит вместе со снегом каждый год.
Кстати, о снеге.
НЙ - очень бедный город, тут нет таких о(у)даренных хозяйственников как киевский боксер, который каждый год закупает десятки новых единиц снегоуборочной техники. Хотя тут бывают порой такие метели, что по колено в снегу идешь. Но любой снегопад тут воспринимается как стихийное бедствие - машины посыпают солью накануне и убирают снег непрерывно во время и после снегопада. В школах отменяют занятия, а автобусы и грузовики ездят с цепями на колесах.
Как же так? Почему не закупается снегоуборочная техника???
Просто на мусорные грузовики цепляется навесное оборудование и "легким движением руки" мусорный грузовик становится снегоуборочным.
Куда тем американским нищебродам до киевского размаха?
Можете просвітити про складову суміші?
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:18
_hunter написав: kingkongovets написав: _hunter написав:
А по основной части -- будут комментарии?
нормально сформулюйте питання і я спробую на нього відповісти
Формулирую. Почему вы хотите посмотреть на это:
kingkongovets написав:
до речі я б дуже хотів подивитись, як наші громадяни, які пересуваються виключно на власних автівках, бо вважають київський транспорт надолугим, нерозвинутим і недостойним перевозити їз дорогоцінні дупи, їздять на ньюйоркському обриганому сабвеї разом з криміналітетом, бомжами і наркоманами
-- ведь "вважають київський транспорт надолугим" по сравнению _не только_ (и даже вопреки) с транспортом NY. Почему вы не хотите посмотреть как ровно те же громадяни езят в комфортном кондиционированном метро Амстердама -- без бомжей и наркоманов?
ще раз для тих, хто забув знятися з ручника:
дискусія була саме про НЙ, тому що саме мешканець НЙ написав як гарно в його місті працює громадський транспорт на відміну від київського
Амстердам до 80х теж страждав від заторів, а зараз головним засобом пересування там є не громадський транспорт, а велосипед (60% від усіх поїздок), на метро ж припадає взагалі лише 10%-15%
зи:
до речі про метро Амстердама без наркоманів було дуже смішно ггг
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:57
kingkongovets написав: _hunter написав: kingkongovets написав:
Формулирую. Почему вы хотите посмотреть на это:
до речі я б дуже хотів подивитись, як наші громадяни, які пересуваються виключно на власних автівках, бо вважають київський транспорт надолугим, нерозвинутим і недостойним перевозити їз дорогоцінні дупи, їздять на ньюйоркському обриганому сабвеї разом з криміналітетом, бомжами і наркоманами
-- ведь "вважають київський транспорт надолугим" по сравнению _не только_ (и даже вопреки) с транспортом NY. Почему вы не хотите посмотреть как ровно те же громадяни езят в комфортном кондиционированном метро Амстердама -- без бомжей и наркоманов?
дискусія була саме про НЙ, тому що саме мешканець НЙ написав як гарно в його місті працює громадський транспорт на відміну від київського
Та фиг с ним -- с НУ.
В том же посте и про Киев, вроде, что-то было?
Дескать "вважають київський транспорт надолугим" - незаслуженно, нужно понимать?
И вот именно этой "незаслуженности" я и удивился.
Но если показалось...
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Додано: П'ят 25 лип, 2025 14:18
_hunter написав:
Та фиг с ним -- с НУ.
В том же посте и про Киев, вроде, что-то было?
Дескать "вважають київський транспорт надолугим" - незаслуженно, нужно понимать?
И вот именно этой "незаслуженности" я и удивился.
Но если показалось...
ви користувались ньюйоркським гт?
раджу спершу спробувати, а вже потім саркастопедитувати на адресу київського
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