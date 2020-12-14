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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 лип, 2025 10:24
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Додано: Суб 26 лип, 2025 10:56
rjkz написав: Investor_K написав:
Що за нецікаве спілкування? Ви краще скажіть - дешевше буде чи ні?
Обязательно.
А что именно?
Нерухомість Києва
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Додано: Суб 26 лип, 2025 12:22
rjkz написав: Бетон написав: Бетон написав:
Rjkz.
Вы правы.
1. В США, на сколько мне рассказали, очень грамотно организован трафик даже при ДТП. Там не стоят 2 часа создавая пробку.
2. В США бетонные дороги. Для их строительства нужно перекрыть участок для времени набора прочности бетона.
У нас это асфальтное г..вно. Об этом, кстати, говорят и в кмда.
Я вас может удивлю, но тут не обычный бетон, а полимербетон.
Он набирает 80-90% прочности за несколько часов.
Асфальт тоже применяется. Но он не сходит вместе со снегом каждый год.
Кстати, о снеге.
НЙ - очень бедный город, тут нет таких о(у)даренных хозяйственников как киевский боксер, который каждый год закупает десятки новых единиц снегоуборочной техники. Хотя тут бывают порой такие метели, что по колено в снегу идешь. Но любой снегопад тут воспринимается как стихийное бедствие - машины посыпают солью накануне и убирают снег непрерывно во время и после снегопада. В школах отменяют занятия, а автобусы и грузовики ездят с цепями на колесах.
Как же так? Почему не закупается снегоуборочная техника???
Просто на мусорные грузовики цепляется навесное оборудование и "легким движением руки" мусорный грузовик становится снегоуборочным.
Куда тем американским нищебродам до киевского размаха?
Про полимеры я не удивлён. Ожидаемо. У бетона способности к сопротивлению деформациям растяжения или расширения этим вроде как и модифицируют (кроме армирования)
Существуют разные модифицирующие добавки в минеральные строительные составы.
Они позволяют улучшать различные свойства, в том числе увеличение гидрофобности (благдаря чему вода не впитывается в бетон и впоследствии его не разрывает от замерзания), эластичность и трещиностойкость, скорость набора прочности и уменьшение время высыхания, пластичность во время укладки, увеличение прочности и тд.
Это разные типы присадок.
Конечно на растяжение в растянутой зоне может работать только арматура.
Дорожное полотно это сплошное основание, в котором эпюры моментов образуют растянутые зоны сверху и снизу.
И я думаю, что для дороги:
Полимерные добавки существенно увеличивают сопротивление бетона растягивающим усилиям и снижают вероятность появления усадочных трещин.
Причина — полимеры образуют микросетку в структуре бетона, повышая его эластичность и связывая микротрещины на ранних стадиях.
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Додано: Суб 26 лип, 2025 15:26
якби зліва на фото були би Москвичі та Жигулі з Ладами, то подумав, що то чергове ретрофото від кінконгівця
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flyman
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Додано: Суб 26 лип, 2025 15:32
Investor_K написав:
Чи є сенс наразі купляти фасадну комерцію у багатоповерхівках? В районі 50-70 метрів...
троєщини?
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_Klim
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