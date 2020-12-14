rjkz написав:

pesikot написав: ПолУкраины ?



8х2 = 16 миллионов ?



В Украине гораздо больше жителей



ПолУкраины ?8х2 = 16 миллионов ?В Украине гораздо больше жителей

Официальное население НЙ оценивается в 8+млн.Но это тупо по черте города.Вместе с саббурбиями и пригородами, где люди живут, но работаютв НЙС - около 15-18 млн.Не по официальной статистике Госстата (в котором много эмигрировавших и не снявшихся с учета, даже если они стали гражданами других стран и даже там умерли), в Украине на начало большой войны без учета на тот момент оккупированных территорий Донбасса и Крыма, по моим прикидкам (я выкладывал тут на форуме в контексте обсуждения перспектив ПФУ, вроде вполне реалистично было) было в диапазоне 28-32 млн.На данный момент - ну намного меньше. Не берусь прикидывать дажже сколько.20 млн?Вы в самом деле считаете, что актуальны данные 2010 года в 42 млн?