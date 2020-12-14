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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лип, 2025 17:53
fox767676 написав: Хомякоид написав:
Класове суспільство з великим розшаруванням населення.
Колгоспників та люмпен пролетаріат загнали в армію.
Всі хто вище класом - інваліди, студенти, бронь і т.д. і т.п.
Не зовсім так.
Загнати можуть і працюючого айтишника під 50 якщо він не поквапився намутити папірець
а це не так тривіально як може здатися - спитайте бетона
Є вже пару випадків "з перших рук"
А ось у дворі новобудови де я зараз повно бадьорих пацанів 30-40 що роблять ремонти
Приспособленцы порешали и война для них источник дохода.
Для меня это не так.
У меня есть знакомый, заплатил 50 куе и всё равно бежал под пулями и собаками туда на свободу
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Додано: Нед 27 лип, 2025 17:59
Investor_K написав:
Я планую жити в Украіні. І ніде більше. Ні в Туреччині, ні на Балканах. А ви однією ногою вже в іншій краіні.
У меня есть недвига в Польше. Но я ни одной ногой там не буду.
Он, как и я и миллионы других граждан, банально не верит укр власти в способности защитить его имущество на территории страны. Вот и всё.
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Додано: Нед 27 лип, 2025 18:12
Бетон написав: fox767676 написав: Хомякоид написав:
Класове суспільство з великим розшаруванням населення.
Колгоспників та люмпен пролетаріат загнали в армію.
Всі хто вище класом - інваліди, студенти, бронь і т.д. і т.п.
Не зовсім так.
Загнати можуть і працюючого айтишника під 50 якщо він не поквапився намутити папірець
а це не так тривіально як може здатися - спитайте бетона
Є вже пару випадків "з перших рук"
А ось у дворі новобудови де я зараз повно бадьорих пацанів 30-40 що роблять ремонти
Приспособленцы порешали и война для них источник дохода.
Для меня это не так.
Ты и есть тот самый приспособленец.
Приспособился покупать и продавать квартиры.
По переуступке, чтобы налоги не платить.
Потом рассказывать, какой ты молодец, сколько денег заработал, Украина для тебя ничего не сделала.
Забывая такой маленький нюансик - именно в Украине, можно продать по переуступке и не заплатить налоги
Бетон написав:
У меня есть знакомый, заплатил 50 куе и всё равно бежал под пулями и собаками туда на свободу
Как страшно жить ...
Всё на эмоциях, на надрыве ... )
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Додано: Нед 27 лип, 2025 18:15
Бетон написав: Investor_K написав:
Я планую жити в Украіні. І ніде більше. Ні в Туреччині, ні на Балканах. А ви однією ногою вже в іншій краіні.
У меня есть недвига в Польше. Но я ни одной ногой там не буду. Он, как и я и миллионы других граждан, банально не верит укр власти в способности защитить его имущество на территории страны
. Вот и всё.
Поэтому ты покупаешь квартиры в Украине
Ну чё ?
Логично, чё уж там )))
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Додано: Нед 27 лип, 2025 19:07
Hotab написав: Investor_K написав:
Я планую жити в Украіні. І ніде більше. .
А який тут звʼязок з патріотизмом?
Чимало корупціонерів так само роблять, бо за кордоном їм доведеться працювати , а не жирувати.
Дідусь платить податки з квартир в оренді? Донатить на ЗСУ?
Де його діти? В Європі, чи в ЗСУ?
Чи лише слово «патріот» вивчив , яке розуміє його по своєму?
Я на це запитання надавав вам відповідь наприкінці 2022. Шкода, що забуваєте спілкування з легендами форуму. Та відповідь була вичерпною.
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