У меня есть недвига в Польше. Но я ни одной ногой там не буду.
Он, как и я и миллионы других граждан, банально не верит укр власти в способности защитить его имущество на территории страны. Вот и всё.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 27 лип, 2025 17:59
У меня есть недвига в Польше. Но я ни одной ногой там не буду.
Он, как и я и миллионы других граждан, банально не верит укр власти в способности защитить его имущество на территории страны. Вот и всё.
Додано: Нед 27 лип, 2025 18:12
Ты и есть тот самый приспособленец.
Приспособился покупать и продавать квартиры.
По переуступке, чтобы налоги не платить.
Потом рассказывать, какой ты молодец, сколько денег заработал, Украина для тебя ничего не сделала.
Забывая такой маленький нюансик - именно в Украине, можно продать по переуступке и не заплатить налоги
Как страшно жить ...
Всё на эмоциях, на надрыве ... )
Додано: Нед 27 лип, 2025 18:15
Поэтому ты покупаешь квартиры в Украине
Ну чё ?
Логично, чё уж там )))
Додано: Нед 27 лип, 2025 19:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Біг під собаками? Собаки на мавіки привʼязані чи шо?
Додано: Нед 27 лип, 2025 20:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Кися, а ну прояви математические способности и огласи сколько Бетон должен заплатить налогов при продаже по переуступке по твоим понятиям, точнее по той туалетной бумаге, что для пересичного "на паузе".
Вводные - типа "купил по полторы за метр, сделал инстаремонт, продал по 2500" в реальных цифрах сам подтянешь.
Заодно проценишь его способности проэктировать инстаремонты с инстамебелью с самого жлобДСП. Хотя он может и сам там плитку кладёт и не только.
Додано: Нед 27 лип, 2025 20:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ну когда я отношу пачки бабла в кассу для казначейства, жаба меня давит, это правда. Ведь я понимаю, что мои деньги будут строить тцк-ашникам виллы в Испании
Додано: Нед 27 лип, 2025 20:45
"Під" це як "під музику".
Це, коли собака спустили на тебе. Саме для цього з собою треба брати перцеві балончики.
Додано: Нед 27 лип, 2025 21:08
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
по перше краще всього на собак діють не перцеві балончики (це проти собак повна шляпа), а звук електрошокера - як велосипедист зі стажем впевнено кажу
а по друге може ви все ж таки відкриєте окрему гілку для ухилянтів, неплатників податків та борцунів з корупцією і будете рефлексувати там щоб не засирати гілку про нерухомість?
остоєбєніло вже цю маячню читати
Додано: Нед 27 лип, 2025 22:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Або просто усипити на тиждень флудераста інвесторК, якому мало авторської гілки про себе самозакоханого, так намагається розвести свою флудєрастію всюди куди заходить. Починаючи з дебільноватих «дешевше буде?» і завершуючи маячнею про хто де має жити і в який день купувати валюту.
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